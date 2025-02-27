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自由開講》台灣非「護理人力荒」，問題在於「醫院護理人力荒」！

2025/02/27 09:00

◎ 蔡秀敏

首先，我們應該更精準地定義問題，這並非台灣整體的「護理人力荒」，而是「醫院護理人力荒」。從衛福部照護司的護理人力監測數據來看，截至114年1月底，總執業護理人數達19萬3,552人，比113年同期增加3,293人；其中醫院護理人數為12萬31人，僅增加1,292人。數據顯示，護理人力並未減少，而是進入了更多元的執業場域，如長照機構、中西醫診所、航空業、保險業，甚至科技與醫療結合的新興產業

護理專業人才的就業選擇日趨多元，醫院不再是唯一的執業場域。（資料照）護理專業人才的就業選擇日趨多元，醫院不再是唯一的執業場域。（資料照）

護理人力流動趨勢：職業選擇變廣，醫院不再是唯一選項

根據最新統計，全台目前約有：408家獨立型個人設置的居家護理所、5114個社區照顧關懷據點、23,420家診所（112年度統計資料）。這些數據顯示，護理專業人才的就業選擇日趨多元，醫院不再是唯一的執業場域。許多護理師選擇進入工時較規律、工作壓力相對較低的環境，如長照場域、診所、企業健康管理、科技醫療應用等。此外，航空業、保險業 也積極招募護理人才，顯示出護理師的專業能力已被廣受肯定、並廣泛應用於跨領域發展。

醫院護理人力短缺的核心問題

如何讓護理畢業生願意進入醫院工作？如何讓在職護理師願意持續留在醫院？這牽涉到兩個關鍵議題：「攬才」與「留才」，而這不僅是醫院的責任，政府與學界也應共同合作解決。

1. 用人單位（醫院）的責任：薪資、福利、職場氛圍

薪資問題：近期有醫院為吸引新人，提供年薪80-100萬，但護理師最關心的「基本薪資」仍偏低，約落在30,000-32,000元，而實際薪資（含津貼）多數落在40,000-45,000元，相較於藥師薪資高出護理師30%的現況，仍有待改善。

福利與休假：有醫院護理師每月僅休6天，低於勞基法規範的8天，工作與生活失衡，是導致護理人員離開醫院的重要因素之一。

嘉義基督教醫院每週兩次推出「五餅二魚分享車」，藉由分送點心飲料，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖。（嘉基提供）嘉義基督教醫院每週兩次推出「五餅二魚分享車」，藉由分送點心飲料，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖。（嘉基提供）

護理站的管理氛圍：醫院內部的領導管理模式也影響護理師的留任意願，當護理人員在職場中感受到尊重、有成就感，並有適當的職涯發展機會，才更願意長期投入。

2. 政府政策支持

政府已推動「護理人力整備12項策略方案」，其中包括：三班護病比標準、提供醫院獎勵措施鼓勵增聘護理人力、114年度編列66.85億元，持續改善醫院護理職場環境、已撥付38.12億元直接獎勵夜班護理人員等，這些政策的目標在於吸引與留任醫院護理人力，並提升整體醫療韌性。

學界的角色與對策：強化護理人才培育，達到教考訓用合一

除了政府與醫院的努力，學界在護理人力培育上也有重要責任，特別是在強化護理教育，讓護理學生畢業後具備即戰力，順利進入醫院就業，包含：

1.提升護理學生的證照通過率：強化基礎護理學科教育，優化考試準備策略，提高護理師國考通過率。

2.增進職場適應能力：強化臨床實習與醫院合作機制，讓學生在學期間提前熟悉醫院環境，縮短學用落差。

3.培養跨領域能力：隨著醫療科技發展，學校應強化護理學生的AI應用能力、跨專業合作力、問題解決能力，讓學生具備更廣的職場競爭力。

4.提升護理專業價值與社會認同：學界應積極與媒體合作，推動護理職業價值的社會認同，讓社會了解護理師的重要性，進而提升其職場地位與待遇。

護理人員高壓工作，常造成工作與生活失衡。圖為全國護理健走日，台南市有逾200名護理人員及民眾在山上花園水道博物館開步走。（記者劉婉君攝）護理人員高壓工作，常造成工作與生活失衡。圖為全國護理健走日，台南市有逾200名護理人員及民眾在山上花園水道博物館開步走。（記者劉婉君攝） 

結論：打造更具吸引力的醫院職場環境

台灣護理人力並未減少，而是進入了更多元的就業市場。然而，醫院護理人力荒問題仍需從薪資、福利、職場管理等方面進行改善，政府也應持續透過政策支持，提升護理職場環境。同時，學界應積極培養具備現代醫療需求的護理人才，以縮短學用落差。唯有透過醫院、政府、學界的共同努力，才能讓更多護理人才願意投入醫院，進而改善醫院護理人力短缺的問題。

（作者為弘光科技大學護理學院院長）

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