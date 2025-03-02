自由開講》增訂國定假日宜跳脫窠臼

◎ 蘇明通

立法院上半年新會期開始，部分立委提案恢復「七天國定假日」再度引發討論，主張之理由包括鄰近之日、韓、港，其總放假日數都比台灣多，特別是日本一年就有十六個假日。台灣雖號稱十二日，但勞動節對非勞動者不適用，因此全國性假日只有十一日。反對者則擔憂企業主負擔、生產力下降。

五月一日勞動節放假，目前對非勞動者不適用。（資料照）

增加放假日數，企業主實在不必過度擔憂。以日本為例，從臺灣前往熊本廠的台積電員工，就適用日本的假日，員工高興，企業主也不會皺眉頭，業務表現一樣亮眼。因此，放假天數適度增加，可以樂觀看待，但增加那些假日才是重點，儘量讓雇主與員工皆認同。

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首先，應該打破恢復「七天國定假日」的舊制觀念，採取另類思考，包括缺少假日月份增訂假日、新假日訂在星期一或星期五以促成三連休。

舊制七天中之蔣中正與孫中山誕辰紀念日（十月三十一日、十一月十二日），政治意涵重，名稱不一定受歡迎，可不考慮恢復。

過去僅適用部分勞工之元旦翌日（一月二日）、勞動節翌日（五月二日），參考其他國家放假日數，可不考慮恢復。

婦女節（三月八日）與青年節（三月二十九日）介於二二八及兒童節、清明節之間，造成此期間假日偏多，可不考慮恢復。

行憲紀念日（十二月二十五日）正逢越來越受歡迎的西式聖誕節，且當月目前無假日，可以恢復。

臺灣四面環海，又有美麗山川，可參考日本作法增訂七月第二個星期一為海洋日、八月第二個星期一為山川日，各放假一日，且均為三連休，鼓勵民眾走向大自然，親子同歡。

去年底棒球十二強奪冠後，舉國歡騰。為提倡全民運動，可參考日本作法增訂十一月第二個星期一為全民運動日，也是三連休。

五月一日勞動節，每個在職者的工作都有勞動成分，改為全民放假。

以上計恢復一日、新增三日、非勞動者增加一日，總日數與其他國家相當，對企業主衝擊小，可供立委推動參考。

（作者為公務員退休）

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