自由開講》廣納人才：國防部放寬刺青限制

◎ 楊威立

近期，國防部宣佈放寬志願士兵的刺青限制，此舉引發社會廣泛討論。部分輿論將此解讀為因人力短缺所採取的權宜之計，然而，深入分析後可發現，這實際上是國防部為廣納各界人才、提升國軍戰力所做出的前瞻性決策。

國防部放寬志願士兵的身高、刺青限制，並讓退伍未滿1年內者，可立即重新甄選入營。圖為國軍官兵從事戰備操演。（資料照）

多元文化的包容：刺青不再是禁忌

隨著時代演進，刺青已成為年輕世代表達自我、追求個性的重要方式。國防部此次修訂「志願士兵選訓實施辦法」，刪除對憲兵、儀隊兵、軍樂兵等單位志願士兵的刺青限制，使其與現行志願士兵體格基準一致。這意味著，除了頭部、臉部、頸部等明顯部位外，其他部位的刺青將不再成為從軍的障礙。此舉彰顯了國軍對多元文化的包容，也反映出對年輕人價值觀的尊重，有助於吸引更多優秀青年投身軍旅。

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國際趨勢的接軌：學習他國經驗

放寬刺青限制並非台灣獨有的現象。美國、英國等國家的軍隊早已調整相關政策，允許有刺青的士兵入伍，以適應現代社會的多元風貌。國防部此次政策調整，正是借鑑國際經驗，旨在打造更具包容性和現代化的軍隊形象。這不僅有助於提升國軍的國際競爭力，也能強化與友邦軍隊的交流與合作。

提升戰力的策略：人才為本

國軍的核心在於人才。放寬刺青限制，旨在打破傳統框架，吸引更多具備專業技能和熱忱的青年加入。這些新血的注入，將為國軍帶來新的活力和創新思維，進而提升整體戰力。此外，國防部也同步調整了身高限制，將報考志願士兵的身高下限統一為150公分，並取消上限，以擴大招募範圍，滿足部隊對各類人才的需求。

結論：前瞻性的政策布局

綜合而言，國防部放寬刺青限制的政策，並非單純為解決人力短缺問題，而是基於對現代社會文化的理解和對國際軍事趨勢的掌握，所做出的前瞻性布局。這展現了國軍與時俱進的決心，也為未來的國防建設奠定了更堅實的人才基礎。

（作者為退役軍人）

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