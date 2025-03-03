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自由開講》避免新光三越氣爆 去明火新建築應速立法

2025/03/03 19:00

◎ 陳建枋

繼十多年前高雄大氣爆之後，台中市新光三越於日前又發生嚴重氣爆，並釀成多人傷亡，堪稱史上百貨業最嚴重的工安氣爆意外事件。

台中新光三越氣爆意外，釀成多人傷亡。（消防局提供）台中新光三越氣爆意外，釀成多人傷亡。（消防局提供）

筆者基於熱泵技術業界的研究與觀察基礎，發現類似的瓦斯氣爆的工安意外事件還會層出不窮，不僅勞民又傷財，也讓台灣在整體化石燃料的使用上造成更多溫室氣體排放，我們有必要付出這麼多環境及社會成本來使用化石燃料嗎？筆者企圖建議應從源頭管制嚴禁瓦斯使用，未來的公共空間應重新思考去明火的新公共建築，並從採用新能源的設備來建構未來新的公共設施和私人居家住宅，從更結構性的取徑來解決居住環境安全的問題。

此次台中新光三越氣爆傷亡事件，更彰顯出瓦斯不應該與建築並存，它有潛在的嚴重工安隱患。作為美國國際移民集居的關鍵首都紐約，也經常發生公共災難，為了杜絕重大災害繼續發生，加上配合全球邁向節能減碳與永續的發展趨勢，一群美國立法者、醫生和科學家正在懇求州長凱西．霍楚爾（Kathy Hochul）通過《紐約家庭能源可負擔過渡法案》——就在幾個月前，霍楚爾做出了提案，禁止在紐約州的新住宅建築中使用燃氣灶、熔爐和丙烷供暖。紐約州將在2025年底前禁止在新建小型建築中使用瓦斯，2028年底前禁止在新建大型建築中使用瓦斯，紐約還計畫從2030年開始禁止銷售任何新瓦斯爐。

筆者想要積極建議政府相關單位，台灣可仿效紐約做法，加速立法嚴禁以化石燃料瓦斯管路配置在新建案紐約州長霍楚爾提議，紐約州將在美國率先禁止在新建築中使用瓦斯，並全面採用低碳的居家新能源，例如熱泵或其他非明火設備等。

商用熱泵能在短時間產生攝氏150度的溫度，為數千個家庭供暖。（歐新社）商用熱泵能在短時間產生攝氏150度的溫度，為數千個家庭供暖。（歐新社）

這些新能源科技被國際能源署（IEA）譽為「低碳供暖的核心技術」，在全球能源轉型中扮演著關鍵角色，具備替代化石燃料Fossil Fuel的潛力。在政府推動的2050淨零排放路徑中，更可以直接達成「深度節能」目標，同時也是十二項國家淨零關鍵戰略內容產業。《麻省理工科技評論》曾將熱泵列為2024年十大突破性技術之一，彰顯其未來邁向ESG淨零永續的重要性。

其次，在極度能源匱乏的台灣，我們應可學習鄰近日本，加速發展全電化淨零宅，早在2008年之際，日本房子就先推出環保型住宅，2013年又祭出零能源消費住宅（Zero Energy House, ZEH）全電化淨零宅甚至會每年追蹤發電分析，了解住戶使用能源的概況，乃相當安全又低碳排放的新能源設備。

美日的結構性思考有效地遏止城市公共空間的氣爆危機。或許，為了抑制未來不斷失控製造意外的公安災難，我們應當前瞻地採用更結構性的公共及居家安全的能源解決方案。

（作者是台灣熱泵協會秘書長，淨零智慧建築產學聯盟籌備會發起人）

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