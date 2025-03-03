自由開講》避免新光三越氣爆 去明火新建築應速立法

◎ 陳建枋

繼十多年前高雄大氣爆之後，台中市新光三越於日前又發生嚴重氣爆，並釀成多人傷亡，堪稱史上百貨業最嚴重的工安氣爆意外事件。

台中新光三越氣爆意外，釀成多人傷亡。（消防局提供）

筆者基於熱泵技術業界的研究與觀察基礎，發現類似的瓦斯氣爆的工安意外事件還會層出不窮，不僅勞民又傷財，也讓台灣在整體化石燃料的使用上造成更多溫室氣體排放，我們有必要付出這麼多環境及社會成本來使用化石燃料嗎？筆者企圖建議應從源頭管制嚴禁瓦斯使用，未來的公共空間應重新思考去明火的新公共建築，並從採用新能源的設備來建構未來新的公共設施和私人居家住宅，從更結構性的取徑來解決居住環境安全的問題。

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此次台中新光三越氣爆傷亡事件，更彰顯出瓦斯不應該與建築並存，它有潛在的嚴重工安隱患。作為美國國際移民集居的關鍵首都紐約，也經常發生公共災難，為了杜絕重大災害繼續發生，加上配合全球邁向節能減碳與永續的發展趨勢，一群美國立法者、醫生和科學家正在懇求州長凱西．霍楚爾（Kathy Hochul）通過《紐約家庭能源可負擔過渡法案》——就在幾個月前，霍楚爾做出了提案，禁止在紐約州的新住宅建築中使用燃氣灶、熔爐和丙烷供暖。紐約州將在2025年底前禁止在新建小型建築中使用瓦斯，2028年底前禁止在新建大型建築中使用瓦斯，紐約還計畫從2030年開始禁止銷售任何新瓦斯爐。

筆者想要積極建議政府相關單位，台灣可仿效紐約做法，加速立法嚴禁以化石燃料瓦斯管路配置在新建案。紐約州長霍楚爾提議，紐約州將在美國率先禁止在新建築中使用瓦斯，並全面採用低碳的居家新能源，例如熱泵或其他非明火設備等。

商用熱泵能在短時間產生攝氏150度的溫度，為數千個家庭供暖。（歐新社）

這些新能源科技被國際能源署（IEA）譽為「低碳供暖的核心技術」，在全球能源轉型中扮演著關鍵角色，具備替代化石燃料Fossil Fuel的潛力。在政府推動的2050淨零排放路徑中，更可以直接達成「深度節能」目標，同時也是十二項國家淨零關鍵戰略內容產業。《麻省理工科技評論》曾將熱泵列為2024年十大突破性技術之一，彰顯其未來邁向ESG淨零永續的重要性。

其次，在極度能源匱乏的台灣，我們應可學習鄰近日本，加速發展全電化淨零宅，早在2008年之際，日本房子就先推出環保型住宅，2013年又祭出零能源消費住宅（Zero Energy House, ZEH）全電化淨零宅甚至會每年追蹤發電分析，了解住戶使用能源的概況，乃相當安全又低碳排放的新能源設備。

美日的結構性思考有效地遏止城市公共空間的氣爆危機。或許，為了抑制未來不斷失控製造意外的公安災難，我們應當前瞻地採用更結構性的公共及居家安全的能源解決方案。

（作者是台灣熱泵協會秘書長，淨零智慧建築產學聯盟籌備會發起人）

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