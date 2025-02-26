曹興誠八不居士》中共地下黨員在移轉焦點，大家不要中計

他們玩這些低級違法的把戲，是想轉移焦點，分散大家的注意，希望大家無視藍白立委通敵叛國的罪行。

◎ 曹興誠

自從我出面擔任領銜人，在北市第七選區發動罷免徐巧芯以來，一些本身充滿爭議的人，包括蔡歪元，徐巧芯、謝寒冰、翁曉玲等等，群起對我謾罵、造謠、抹黃、甚至近三十年前的往事，都可以挖岀來，竄改歷史。這跟變造相片，手法一致，目的就在誹謗。

他們玩這些低級違法的把戲，是想轉移焦點，分散大家的注意，希望大家無視藍白立委通敵叛國的罪行。

請繼續往下閱讀...

這次大罷免，我們主要目標是傅崐萁。（資料照）

所以我對這些誹謗汙衊，將默默蒐證，而不公開作任何回應。例如翁曉玲要出乖露醜，就由她自己去表演，我不會陪她作秀。等我蒐證完畢，一狀告上法院即可。

我也建議其他罷團領銜人，不要理會藍白的各種奧步。那些誹謗中傷的花樣，我們只要見怪不怪，其怪自敗。

孫子兵法「始計篇」中提到，「將有五危，必死可殺，必生可虜，忿速可侮，廉潔可辱，愛民可煩」。它的意思是，領兵打仗，應該專注於求勝，不要被敵人影響情緒。要既不冒進，也不膽怯，受到怎樣的羞辱都一笑置之，也不為瑣事煩心。這樣敵人就無機可乘。

心情泰然自若，笑看敵人耍寶，是這個時候我們需要的修養。

大家別忘了，這次大罷免，我們主要目標是傅崐萁。

傅在廣州暨南大學受訓拿到博士學位，而暨南大學為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校，換句話說，傅是經過中共統戰部培訓的地下黨員。

立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委去年在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面。（取自新華網）

所謂中共地下黨員，就是聽命於中共，而隱匿其黨員身分者；傅崐萁即屬此類。而聽命於傅崐萁的，如徐巧芯、王鴻薇、羅智強等，當然也已經加入了中共地下黨員的行列。

目前我們關心的焦點，該問的問題，是傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇等17名藍白立委，去年四月跑去北京朝拜時，接受了王滬寧和宋濤的什麼指示？最近傅崐萁去香港，有無密會中共國安部官員？有無再接受指示，進一步顛覆台灣？

前中共香港地下黨員梁慕嫻，2024年二月對中央社表示：「中共地下黨員在全世界積極活動著，台灣是最重要的地方，早就布好了很多火種。各界都在問：中共會不會武力攻台？其中一個關鍵就是中共要確保在台灣的『裡應外合』不會失誤，才膽敢動武。如果斬斷這些間諜活動，人人團結反共，中共自然不敢輕舉妄動。」

這次的大罷免，就是要斬斷這些中共地下黨員在我們國會的間諜行動。（資料照）

這次的大罷免，就是要斬斷這些中共地下黨員在我們國會的間諜行動。我們要以防疫的精神，全面動員，務必將這些病毒消除殆盡，全部罷免，才能維護台灣的民主自由和安全。

至於各選區罷團的領銜人，請不要擔心中共地下黨員的抹黑抹黃，我們選民智商夠高，知道這些都是中共的鬥爭手段，不會受到影響而分裂，反而會同仇敵慨，更加團結。

大罷免必勝必成！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法