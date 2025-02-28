自由開講》中共「先製造問題，再操弄輿論」的對台手法再現

◎ 張詠翔

今年一月，中共逕自宣布恢復福建、上海居民赴台旅遊，表面上看似善意，實則為政治操作。一般狀況下，開放兩岸觀光前應透過「小兩會」協商，確保台灣與中國的政策銜接與市場秩序，然中共卻刻意跳過協商機制，直接宣布開放，試圖塑造「中國願意開放、台灣阻撓交流」的假象，此做法明顯有違兩岸既有協議，且忽視疫情後的市場變化與相關規範的調整需求。若沒有透過「小兩會」進行政策對接，旅遊業者與相關機構將無所適從，導致管理出現漏洞，中共為了自身政治利益，罔顧旅客權益與旅遊品質，實為不妥。

中國國台辦發言人陳斌華證實，福建、上海踩線團1月24日已向台灣提出申請。（資料照）

兩岸觀光涉及旅遊安全、業者權益、品質控管等多項關鍵議題，為確保觀光秩序並提供業者與旅客穩定的環境，台灣與中國於2006年分別成立「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」（台旅會）與「海峽兩岸旅遊交流協會」（海旅會），合稱「小兩會」。

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「小兩會」職責包括：

1、政策協商——負責討論並簽署兩岸旅遊相關協議，確保政策銜接順暢。

2、旅遊品質管理——規範旅行社經營，避免惡性競爭，確保旅遊品質與旅客權益。

3、安全與緊急應變——建立事故處理機制，確保旅客在突發狀況下能獲得即時協助。

4、市場秩序維護——確保兩岸旅遊市場公平競爭，防止壟斷或違法經營行為。

中共片面宣布開放，並稱台灣政府要求「小兩會」協商的作法係為「阻撓兩岸觀光交流」，刻意混淆視聽，讓台灣的旅遊業者與民眾誤以為是台灣政府在「拖延」，藉此製造台灣內部的對立與矛盾。透過操弄輿論，中共試圖煽動台灣旅遊業者的不滿情緒，使旅遊業者將矛頭指向政府，此手法與過去中國對台施壓的模式如出一轍，先製造問題，再利用台灣內部的批評聲浪迫使政府讓步。

陸委會堅持透過台旅與海旅「小兩會」的協商，由政府把關後，適時開放兩岸觀光交流。（圖擷取自陸委會臉書）

面對中共當局突如其來的決策，台灣政府重申，兩岸觀光事務應透過「小兩會」協商，確保公平與秩序。前幾年因為疫情導致兩岸觀光長時間停擺，要求協商是基於實務需求，而非「政治卡關」，兩岸觀光需要政策銜接與配套，才能順利推動，透過「小兩會」協商，兩岸旅遊業者可以獲得清楚的政策指引，避免因政策變動導致市場混亂，對兩岸觀光產業的穩定發展至關重要，且台旅會與海旅會早已設立辦事處，雙方的溝通渠道暢通，若中國有誠意開放陸客來台，可以透過「小兩會」進行協商，不該繞過機制直接宣布政策。

台灣政府堅持，恢復兩岸觀光需透過「小兩會」機制協商，以安全、秩序、公平為前提，確保雙方業者與旅客的權益。筆者認為，中共若真有誠意推動兩岸觀光，應遵循規定，回歸「小兩會」機制，而非刻意操弄政治，製造台灣內部矛盾，分化台灣社會。而台灣民眾也該提高警覺，避免落入中共的陷阱，應支持政府透過正當機制推動觀光產業，確保長遠發展。相信政府的出發點是為人民著想，堅持公平有序的原則，方能使兩岸觀光蓬勃發展。

（作者為學生）

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