自由開講》中泰打擊無效 中國成詐騙大國

◎ 衛重華

近期泰國總理巴東丹．貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）訪問中國，與中國國家主席習近平會晤，雙方討論了多項議題，包括跨國電信詐騙問題。習近平對泰國政府在打擊網路賭博及電信詐騙方面的努力表示肯定，並強調兩國應加強執法、安全與司法合作，以維護人民的生命財產安全。然而，實際成效仍受到質疑，因為詐騙活動在泰緬邊境依然猖獗，受害者人數持續攀升。

泰國總理巴東丹．貝東塔（左）2月6日訪問中國，與中國國家主席習近平會晤。（歐新社）

與此同時，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）於2月12日號召約50名受害者家屬，在泰國駐馬來西亞大使館前舉行和平請願，呼籲泰國政府協助救援受困於緬甸詐騙園區的大馬公民。MHO指出，自2021年以來，他們已處理數百起因求職詐騙而遭誘拐的案件，受害者大多被騙至泰國邊境，再轉送至緬甸或寮國的詐騙中心，被迫從事非法活動。

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值得注意的是，MHO強調，超過99%的詐騙集團幕後主使者皆為中國人。這一說法與外界多項報導相呼應，許多跨國詐騙集團的核心運營者皆來自中國，特別是在緬甸撣邦北部的果敢地區，當地四大家族（白家、魏家、劉家和明家）建立了大型詐騙園區，透過中國內部網路招聘，吸引受害者赴境外工作，最終淪為詐騙集團的「奴工」，甚至遭受虐待與販賣。

泰國政府近期已展開多項措施，包括切斷部分邊境地區的電力供應，以削弱詐騙據點的運作能力。然而，由於詐騙集團與當地武裝勢力勾結，跨國執法行動往往面臨重重阻礙，使得打擊詐騙的成效有限。

這起事件再度突顯東南亞區域內的跨國犯罪問題，也引發國際社會對中國詐騙組織的關注。隨著泰、緬、馬、中等國政府面臨日益嚴峻的挑戰，如何透過國際合作遏止詐騙與人口販運，已成為區域安全的重要議題。

（作者為軍人）

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