自由開講》專制軸心的擴張與挑戰

◎ 衛重華

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在「檀香山防衛論壇」上，形容中國、俄羅斯與北韓為「新興專制軸心」與「麻煩製造者三角」，直指三國不僅在印太地區咄咄逼人，更可能藉由軍事演習掩護突襲行動，尤其中國對台灣的威脅已日趨緊迫。帕帕羅強調，解放軍近期於台灣周邊的軍事活動，已經進化為對台動武的預演，而非單純的戰備操演，美方日益難以區分軍演與實戰準備的界線。此外，俄羅斯派遣核潛艦進入印太地區，北韓則持續強化飛彈試射與電子戰能力，三國的聯合行動對區域穩定構成嚴峻挑戰。

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在「檀香山防衛論壇」上，形容中國、俄羅斯與北韓為「新興專制軸心」與「麻煩製造者三角」。（法新社檔案照）

然而，這三國的軍事合作早已超越印太地區，並非近年才形成的「新興」聯盟。自烏俄戰爭爆發以來，北韓不僅向俄羅斯提供炮彈，更有北韓軍人直接參與戰事，協助俄軍進行後勤與前線戰鬥支援。而烏克蘭戰場上屢屢發現中國製的「猛士」戰鬥車，顯示北京雖未明言支持俄國，卻早已透過各種方式提供軍事物資。此外，俄中兩國在軍事科技領域互相補足，俄國向北韓提供導彈技術，中國則輸出軍工設備，形成一條完整的軍事合作鏈。

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這一專制軸心的勢力範圍並不局限於印太地區，其戰略觸角已經延伸至全球。中俄北三方的合作早已影響中東，近期以巴衝突的局勢中，伊朗與俄羅斯加強軍事聯繫，而中國則在背後提供經濟與外交支援。此外，中國透過「一帶一路」將影響力滲透至非洲與拉丁美洲，扶植當地親中政權，進一步削弱西方國家的影響力。從印太到歐洲，從中東到非洲與南美，這一專制聯盟正試圖重塑全球地緣政治秩序。

面對這樣的挑戰，世界各國應更加緊密地合作，特別是在印太地區，應與台灣攜手，確保區域穩定與民主價值的延續。台灣作為印太地區的重要一環，不僅是民主防線的前哨，更在科技、供應鏈安全與區域防衛上扮演關鍵角色。唯有團結一致，強化聯防合作，才能有效對抗專制陣營的擴張，確保全球自由民主秩序不被侵蝕。

（作者為軍人）

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