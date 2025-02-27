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自由開講》急診壅塞問題亟需「掛急診」！

2025/02/27 17:00

◎ 林應然

健保已30年，讓台灣社會在安定中成長，不會因病而貧，因貧而病，以前因重病需要賣房、偷搶的事幾乎已不存在。然而在政府及民眾無後顧之憂的總額給付制度之下，儘管民眾滿意度90餘%，國際評比就醫滿意度也連續7年奪冠，血汗醫界卻仍哀鴻遍野，何以致之？

想當然爾，若要提升總額增加醫療投資給付勢必要提高保費，不利廣大的選民，因此在選票考量，30年來不論黨派，任何政府都沒有對這個高滿意度的政策做出改變，以免得罪選民失去政權，所以儘管醫界哀號不斷，醫師光環不斷滑落，健保總額政策依然不動如山。如今積弊呈現，急診塞爆、五大皆空、護理人力大量流失，醫院降載，空有病床但無照顧人員可供住院，弊端已生，引來急診醫學會發文求救，健保署也兩度召開全國醫界會議求解，究竟如何是好？

近期部分醫院出現急診壅塞情形，示意圖。（資料照）近期部分醫院出現急診壅塞情形，示意圖。（資料照）

急診壅塞來自兩個因素，一是輕病不經轉診直接掛號，一是急診待床無法入院，既然現況是衛福部已經宣布兩年內不提高健保費率，健保給付無法再提高，醫界勢必自求多福，衛福部之前已經打消掛號費上限開了一扇窗，醫院應該要提高急診掛號費，以價制量，特別是對檢傷分類屬於輕症的患者，應該藉此引導其至基層診所看診至於無護理人員可開床的窘境，建議政府運用超收的幾千億稅收，提高護理人員待遇，加薪不要只給夜班人員，應普及日夜班護理人員，以免厚此薄彼引發不平，更應該逐年加薪，增加繼續任職的誘因。

另外，以醫院個別總額限制醫院的服務申報量，卻要求醫院提供不限制的服務量，也不限制病患的使用量，這對醫院傷害很大，如果取消有其困難，至少在急診的服務量不應該納入醫院總額，讓醫院可以加強投資急診的人物力，許多同樣實施全民健保的先進國家之醫院，在當年醫院總額用完時可以停止提供服務，但急診是繼續開放的，因為急診是一個緊急處置的必需品，不能隨意停止，醫院總額即使用完，尚可獲得政府以額外預算行政撥補，否則醫院一定會想辦法減少對民眾的服務量，不斷產生人球事件，民怨將起。

有言，現在是最好的時代也是最壞的時代，反對黨要求保障醫界點值0.95的提案，執政黨應該可以嘗試借力使力、順水推舟，先以超收的幾千億稅收提高對醫療的投資，以解燃眉之急，然長期而言，仍然應該借重提高保費、分級醫療及提高部分負擔來永久解決。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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