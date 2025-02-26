矢板明夫觀點》把佳話變羅生門 只因曹董是大罷免的領銜人

作為清大教職員的翁曉玲立委突然發難、再三逼宮，還要曹董拿出匯款證據。這種作法，常識上好像不是一個受捐贈方應有的態度。對清華大學的形象，也會有負面影響。這一連串的攻擊，以及藍營媒體鋪天蓋地對此事的報導，可以看出，其實曹董當年有沒有捐款並不是他們關心的，而是因為曹董擔任了大罷免的領銜人。

◎矢板明夫

聯電前董事長曹興誠在30年前（1995年），因下圍棋輸給時任清華大學校長沈君山，將1500萬的「賭債」捐給清華大學。這件事本來是圍棋界的一樁佳話，也是沈君山人生中的著名趣聞之一。沈君山去世後，天下文化出版社總結的「沈君山大事記」中，還專門列入了此事。

沒想到多年以後，此事竟然被今天（0225）的清華大學副教授翁曉玲立委和校方否認，演繹成了一場羅生門。如果我們假設翁委員和清華所說屬實，即曹興誠當年根本沒有捐款，那麼有至少三個疑問，會在我們的腦海中揮之不去。

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若當年曹董沒有捐款 至少有三大疑問

圖：當年《聯合報》的報導。（取自貼文）

第一，聯合報刊登的難道是假新聞嗎？1996年5月6日的聯合報，白紙黑字寫著，在前一天5月5日的「清華之友晚宴」上，曹、沈二人為聯電和清華的一項合作正式簽約，把「賭債」變成了捐款。該報詳細說明了曹董支付「賭債」的方式和過程。參加清華之友晚宴的很多當事人，第二天都會看到這份報紙。當時的聯合報是台灣屈指可數的大報之一，我想，該報憑空捏造事實的可能性應該不大。

第二，沈君山為什麼不說話？從曹興誠輸錢，到沈君山2007年中風倒下，有12年的時間，期間有很多媒體都曾經報導過「沈靠下棋為清華贏得1500萬」之事。如果曹興誠不付錢，當時本身就是媒體紅人、又筆耕不斷的沈君山，為什麼從來沒有提到過向曹董要債這件事？反而多年以後，並非當事人的翁立委及今天的清華校方，突然出來控訴曹董詐捐，讓人覺得不可思議。

第三，清華大學有做過仔細的調查嗎？昨天，翁委員提出這件事後，沒過幾個小時，清華大學就發表了「沒有收到捐款」的聲明。今天又做了第二次否認。時隔多年的陳年舊事，請問清華大學有沒有調閱過所有相關資料？有沒有詢問過還健在的當事人呢？事關捐贈者的名譽，茲事體大。清華大學的結論，實在讓人感覺過於草率。

翻30年前舊事 還要捐款人拿出匯款證據

前聯電董事長曹興誠積極投入大罷免運動，成立「反共護台志工聯盟」，擔任了大罷免的領銜人。（資料照）

30年前的舊事，本已成爲歷史。人家捐錢是情份、不捐是本分。

今天，作為清大教職員的翁曉玲立委突然發難、再三逼宮，還要曹董拿出匯款證據。這種作法，常識上好像不是一個受捐贈方應有的態度。對清華大學的形象，也會有負面影響。這一連串的攻擊，以及藍營媒體鋪天蓋地對此事的報導，可以看出，其實曹董當年有沒有捐款並不是他們關心的，而是因為曹董擔任了大罷免的領銜人。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自一個矢板明夫臉書：

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