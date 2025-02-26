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黑熊學院》海底電纜若全數被拖斷，台灣將變資訊孤島

如今破壞民生基礎設施（海底電纜、發電廠、大型橋樑）成為新型態衝突的典型攻擊。 ​這麼做的最主要目的在製造社會恐慌、民心士氣低落，且代價相對低廉，影響更為廣泛、模糊空間大，也就是我們常說的灰色領域作戰。
黑熊學院

黑熊學院

2025/02/26 21:00

◎ 黑熊學院

今天（0225）台澎3號海纜全斷，是人為或單純意外仍需調查。但根據中央社報導，涉案多哥籍宏泰貨輪，不僅是具有「中資背景」權宜輪，船上的8名船員均為中國籍人士。

掛多哥籍的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）掛多哥籍的中國權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌下錨拖斷台澎海纜，海巡人員進行攔查。（取自海巡署網站）

台灣總共有14條海纜，而目前台灣本島跟澎湖、馬祖，皆無法透過海纜正常通訊。

這也不得不提1月初時喀麥隆、坦尚尼亞雙重船籍的中國權宜輪「順興39」，涉嫌拖斷我國基隆港外國際海底電纜。

短短一個月，先後不斷有中國籍貨輪來拖斷我國的電纜，這個頻率相當密集。

可能有幾個面向值得注意：

1.不要把意外當常態

自21世紀以來，許多區域衝突與地緣政治危機中，「切斷基礎通訊設施」往往都是大規模衝突的標準動作或徵兆。

通訊設施過於頻繁遭到「意外」破壞，是政府應該加強準備的警訊。

2.先破壞網路者得天下

過去的軍事衝突往往集中在高價值的軍事政治目標（例如總統府、軍港或軍事指揮機構）。

如今破壞民生基礎設施（海底電纜、發電廠、大型橋樑）成為新型態衝突的典型攻擊。

這麼做的最主要目的在製造社會恐慌、民心士氣低落，且代價相對低廉，影響更為廣泛、模糊空間大，也就是我們常說的灰色領域作戰。

為什麼叫做「灰色領域」？一般來說「白色」是指合法領域作為，最嚴重的衝突如戰爭被歸類為「黑色」，那麼灰色就是「介於中間」事態，不上不下、難以界定。

透過以拖斷海纜這類爭議事件為例，對方可以表現得像是意外事故，有空間推諉卸責、單純化約為普通的海事衝突，從而避免成為被直接質疑的對象。

一個月內被中國籍貨輪拖斷我國海纜2次，說是巧合你敢信?（取自貼文）一個月內被中國籍貨輪拖斷我國海纜2次，說是巧合你敢信?（取自貼文）

若14條海纜全數被破壞，台灣將被封鎖對外通訊，包括line、Youtube等。島內發生任何事無法傳遞國際，也無法向外求援。

由於台灣地理位置特殊，要封鎖空海域相對困難，但封鎖通訊則是容易下手的選項。

3.提升基礎設施的安全維護與能量

台灣現階段雖有備援，包括低軌衛星計劃oneweb，但缺點是傳輸速度比海纜又相對慢。

加強對海纜的保護（例如將海纜深埋）、對海纜有安全偵測的相關設備，甚至未來應投入先進無人潛艇等，以進行海纜周邊的巡邏，都是應對措施。

為了達成此目標，投入經費與制定防衛體制建設等，是當務之急。

這類新型態的衝突比大規模軍事攻擊更迫切，又掩藏在意外衝突中，且頻率只會越來越高，全國人民都應該高度關注，不能單純視為意外事件。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：

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