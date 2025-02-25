晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》你的病床在哪裡：台灣的健保資源該往哪裡去？

2025/02/25 22:00

◎ 許富舜

衛福部林靜儀次長最近因發言用詞，受到批評。林靜儀醫師是我中山醫學大學的學姐，多年來無論是在健康政策還是醫療同仁權益方面，她總是充滿熱心，對醫療界同仁提供無私的幫助。特別是在新冠疫情期間，我與她就疫苗引入、急重症醫療資源分配、緊急醫療許可等議題進行過多次交流。她不僅在公共醫療事務上展現專業，總是願意坦率地分享她的經驗與實務做法，並提供寶貴的協助。

衛福部林靜儀次長最近因發言用詞，受到批評。（資料照）衛福部林靜儀次長最近因發言用詞，受到批評。（資料照）

蘇一峰醫師與我曾在榮總共事，雖然在政治立場上或許有所不同，但在基層醫療推動與醫師權益維護上，我對他的大聲直言感到欽佩。當長輩詢問時，我也曾推薦他作為立法院健保公聽會的專家代表。或許我們大家的政治立場不同，但對於醫療體系改革的關注是一致的。事實上，我們一定都認為急重症醫療資源短缺，已經無法再忽視，亟需根本性的改進。

長期以來，台灣健保以世界最少的GDP佔比，達到世界第一的高效能和低成本。隨著人口的老化，健保資源越來越多地投入在慢性病、癌症、新藥，甚至長期照護領域，急重症與兒童醫療卻呈現被邊緣化的趨勢。

急重症與兒童醫療因人口老化呈現被邊緣4化趨勢。圖為春節低溫，導致到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞風等急重症患者激增。（彰基提供）急重症與兒童醫療因人口老化呈現被邊緣4化趨勢。圖為春節低溫，導致到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞風等急重症患者激增。（彰基提供）

使用健保支出占比 老少族群呈現兩極化

為何醫院救人的醫護頻頻出走，診所、醫美等非必要醫療蓬勃發展？而大醫院結餘卻只有三到四毛，少有合理的安全空間與結餘？在資源分配上，我們是否認真面對這一問題？以25歲以下兒童和青少年為例，雖然他們佔全國人口的近兩成，但健保住院支出僅佔4.9%，而65歲以上的老年人口卻佔48%的健保支出。

同樣的一筆錢，我們到底願意付多少，將多少分配給自己因急症、意外、創傷所需的那張病床與醫療服務，或是將更多資源投入到癌症治療這樣高昂的精準醫療？當醫療專業及護理的薪水低於看護，抗生素比糖果便宜，救命的點滴與礦泉水價格相差無幾時，無論年齡、性別、教育程度、政治立場，我們都在分享同樣一份健保醫療支出。儘管有百億的「健康台灣深耕計畫」要改善急重症醫院工作條件，卻卡在行政與立法之間。這些急重症醫療支出及為民眾創造價值的醫療人員，長年在預算分配上被道德綁架與邊緣化，這些人員正走在倒下與出走的路上。

健保支出決策的過程是否應該回歸到更廣泛的公民參與中？（資料照）健保支出決策的過程是否應該回歸到更廣泛的公民參與中？（資料照）

在這樣的背景下，健保支出決策的過程是否應該回歸到更廣泛的公民參與中？目前，健保資源的分配主要由政府官員、醫療專家、醫院管理者、政黨與媒體所決定。然而，這些精英決策真的符合全民的需求嗎？過去健保改革的討論，許多最終都陷入政黨對立、意識形態爭議，甚至受到特定利益團體的影響，未能真正回應基層醫療的困境。你家的醫療、教育、交通、安養支出分配是由老師、醫師、社工來決定的嗎？

健保支出決策相關會議 應讓更多公民參與

與其讓少數精英團體主導決策，為何不讓更多公民參與其中？作為一個民主社會，臺灣是否可以透過公民審議機制，讓全民參與健保資源的優先順序討論？例如，是否可健保支出，可以通過公民審議來決定資源分配的比例？這樣的機制能夠讓決策更貼近人民的需求，而不僅僅是由少數人做出最終決策。

預算有限 優先照顧急重症、慢病或兒童醫療?

隨著健保財務壓力逐年增大，資源的取捨已經勢在必行。當健保預算有限時，我們該優先保障急重症病人，還是慢性病患者與長期照護需求？應該投入更多資源到兒童醫療，還是癌症治療？這些問題最終指向一個核心問題——我們願意將健保資源花在哪裡？這不僅是政府的責任，而是不分黨派、年齡、收入、職業的全民必須共同面對的抉擇。

（作者為醫師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書