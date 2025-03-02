自由開講》藍委羞辱式刪預算與賴總統自費請立委BBQ

◎ 陳啟濃

賴清德總統宴請黨籍立委，由於國務機要費（等同元首特支費）遭到國民黨立委惡砍，竟然只能招待BBQ，還是自掏腰包。藍委大砍預算，連總統府傳統慣例上的經費，都被毫無人性的砍掉。

總統賴清德邀請黨籍立委到官邸烤肉，餐會結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）和黨籍立委們上車離開總統官邸。（資料照）

不必跟縣市長的招待比較，鄉鎮長宴請同仁貴賓，都還能慷慨到餐廳喝春酒，堂堂數百萬人民選出來的總統，竟然只能卑微的用自己的錢招待立委吃烤肉。

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朱立倫對於台灣人自主發起的罷免藍營立委，除了推給是賴清德帶領的民進黨在背後支持，還跟總統喊話「不要製造仇恨對立」。看到總統連宴客的經費都沒有，手頭能運用的經費，比一個鄉鎮長都還要少，朱立倫還有資格談什麼「仇恨」、「對立」？起因還不是國民黨發動的大砍經費，讓中央政府成為無法發揮行政功能的空殼子。

挖走了國家年度總預算，圖利大多數屬國民黨執政的縣市政府，到現在突然多出好幾億的經費，縣市政府有提出具體的計畫，要如何善用經費，造福人民了嗎？

縣市長花公帑上大飯店好酒好菜宴請客人，總統自掏腰包辦BBQ招待立委，甚至而後許多獎勵國人優秀表現的獎金都沒了，這一切都是藍委惡意的羞辱國家元首，台灣人能不生氣嗎？

（作者為政治評論員）

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