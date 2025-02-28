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自由開講》民主不走回頭路

2025/02/28 08:30

◎ 守護自由的老鷹

20世紀是台灣的成長階段，我們不用去說過去兩蔣時代的專制，白色恐怖的時空，或許就是要走過那個時空，我們才知道自由的可貴，那我們還要去跟中國統一？這不是鬧世界的笑話？

沒有真正的人民作主，不知道什麼叫民主，沒有足夠的民主素養是無法體會，沒有真實從專制政權走過來，人民的感受不會深刻，更無法體會自由的可貴，中國幾千年來的帝制思維，皇權大攬權力，使得人民根本沒有覺醒，根本不懂自由的意義。

面對每天在海峽中線跟外海不斷挑釁、騷擾，意圖併吞台灣的中國，我們還要跟他統一？示意圖。（路透檔案照）面對每天在海峽中線跟外海不斷挑釁、騷擾，意圖併吞台灣的中國，我們還要跟他統一？示意圖。（路透檔案照）

看清中國共產黨的真面目，騙取中國農民的未來，讓他們起義，讓他們去鬥爭自己的親人，鬥爭地主，打破原本的資產階級，好建立屬於他們共產黨的優勢，於是當均富的定義被拗成均貧，當年的中國農民錯信了中國共產黨，以為鬥倒地主、富豪，就可以過上平等自在的生活，結果換來的是中國的災難與沉淪。

後來，曾經台商西進帶動中國的經濟發展，但嚐到甜美果實的中國人不思感激，反而利用所得的利益大舉擴軍，現在不是每天在海峽中線跟我們的外海不斷挑釁我們？

這就是藍白兩黨要達成的效果，一面喊著兩岸一家親，一面喊著要和平不要戰爭，但又一面來逼迫我們，騷擾我們海域，意圖聯合併吞我們，這就是他們的目的。

鄧小平在歷史上曾經說過的話，完整的版本應有四句話：第一句：跟著美國跑的國家都富了；第二句：跟著蘇聯跑的國家都窮了；第三句：跟著美國跑的國家都民主了；第四句：跟著蘇聯跑的國家都獨裁了。

那我們還要跟著中國？很明顯是錯的？

這不是也直接反映的中共認證美國的好嗎？很明顯跟自由民主陣營走在一起是對的。

做自己的事，走自己的路，沒有不對，台灣長大了，就該走自己的路，如果真的要獨立，那也是理所當然的事。

中國歷史是一面後視鏡，讓我們提醒曾經犯的錯，跟記得重大危機，我們正在民主前進的路上，看清中國的歷史錯誤，讓台灣走在正確的民主道路上，這條路，我們不走回頭路。

（作者為保全，業餘作家）

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