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自由開講》教育的浪漫是成為學生真正「需要的老師」

2025/03/01 10:30

◎ 江政昌

「你是哪一種老師？是好老師，還是頂尖的老師？」

如果有一天，學生這樣問你，你會怎麼回答？

或許，我們曾努力成為「好老師」，耐心指導，循循善誘；也可能嚮往成為「頂尖的老師」，擁有最專業的知能素養與最高的教學成就。但這個問題真正的答案，或許並不在這兩者之間…

老師不只是知識的傳遞者，更是學生生命中的「神隊友」。示意圖，學校教師上課情形。（資料照）老師不只是知識的傳遞者，更是學生生命中的「神隊友」。示意圖，學校教師上課情形。（資料照）

韓劇「浪漫醫生金師傅」主角金師傅不是追求名利的「頂尖醫生」，也不只是所謂的「好醫生」，而是能夠真正拯救病人、「病人需要的醫生」。他極其專業，關心每一位患者，不拘泥於體制與標準，而是用智慧與經驗，給予患者「當下最需要的治療」。這不只是醫術，更是一種深刻的使命與愛。

教育何嘗不是如此？老師不只是知識的傳遞者，更是學生生命中的「神隊友」。有的學生需要被點燃，老師便是火苗；有的學生迷失了方向，老師便是指引的燈塔；有的學生受傷了，老師便是讓他安心的避風港。我們的價值，不在於頭銜與榮耀，而是在於能否在關鍵時刻，成為學生真正需要的人。

然而，教學現場充滿挑戰。課程改革、行政壓力、家長期待、學生適應問題……老師們經常在現實與理想之間掙扎。有時候，即便我們傾盡全力，學生的成長仍不如預期；有時候，社會的標準與評價，在在讓我們懷疑自己的價值。

在這樣的環境下，老師應該如何自處？

金師傅曾說：「不要因為別人的評價來定義自己，而是要去做真正對的事。」老師的價值，不應只由考試分數或外界的讚譽來衡量，而應來自我們是否用心，是否努力讓學生成為更好的人。我們要相信自己的專業與初衷，縱使大環境實在不友善，仍能在困境中找到改變的可能。

當體制讓我們無法自由施展教學，我們仍能用自己的方式，關心每個學生；當外界的期待讓我們壓力沉重，我們仍能提醒自己，教育的核心不在於標準化，而在於對每個孩子的理解與引導。

政府應更貼近教學現場，制訂更合理完善的教育政策，避免無謂的限制與繁雜的行政負擔，讓老師有更多時間、空間專注於真正的教學。（資料照）政府應更貼近教學現場，制訂更合理完善的教育政策，避免無謂的限制與繁雜的行政負擔，讓老師有更多時間、空間專注於真正的教學。（資料照）

家長、政府與社會該如何神助攻？

老師並不是孤軍奮戰的英雄，教育需要整個社會的支持

家長可以選擇信任與合作，而不是僅以成績論英雄；理解老師的用心，而非一味指責與抱怨。當家長願意和老師站在同一陣線，學生才能真正受益。

政府應該更貼近教學現場，制訂更合理完善的教育政策，避免無謂的限制與繁雜的行政負擔，讓老師有更多時間、更大的空間專注於真正的教學。適切完善的師資培訓、充足的資源支持，能讓教育現場更具彈性與活力。

社會大眾則應給予老師更多的尊重與鼓勵。當我們要求老師要「為學生付出一切」時，也應該思考：我們是否給了老師足夠的支持與尊重？是否讓他們擁有值得堅持下去的動力？

教育的浪漫，不是完美，而是信念與堅持

「浪漫」，不是童話，而是一種信念。

教育的浪漫，不在於擁有完美的環境，而是在困難中依然選擇相信、選擇努力、選擇愛。或許，我們不是最頂尖的老師，但我們可以選擇，成為學生真正「需要的老師」。這，就是教育的浪漫。

（作者為高中副校長）

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