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自由開講》注意！「多金老人」易成受害者

2025/03/01 08:30

◎ 常遇秋

近日，台灣發生多起令人驚悚的兇殺案與詐騙案，受害者都是老人，而且是「多金老人」，值得國人關注這特殊現象背後隱含的社會意涵！

俗諺：「錢不露白」，以保安全！如今，歹徒覬覦「多金老人」的財富，因為得手最容易，反而常造成令人驚悚的社會悲劇。

年長者易遭詐騙集團鎖定行騙，警方加強宣導。（資料照）年長者易遭詐騙集團鎖定行騙，警方加強宣導。（資料照）

回顧台灣歷史，台灣在60與70年代，剛好是台灣經濟起飛創奇蹟的年代，也是日本學者赤松提出的「雁行理論」以日本為雁頭，台灣是「亞洲四小龍」（包含台、韓、星、港）的年代。

當時，百業興盛，電子發達，外媒讚譽「台灣人錢淹腳目」，後來東南亞稱台灣人是「行走的黃金」。

這群高齡長者，在青年時剛好遇到台灣經濟起飛。只要長者個人不浪費，許多家中長者的多金與積蓄，恐怕會讓當今「月光族」的青年難以置信！

高雄市近期發生連環殺人案，「72歲」張介宗涉嫌殺害3名「老婦」，分別是71歲林姓婦人、74歲張姓前女友及75歲黃姓大嫂。

嫌犯張介宗涉嫌殺害3名七旬老婦。（記者黃良傑攝）嫌犯張介宗涉嫌殺害3名七旬老婦。（記者黃良傑攝）

這些70歲以上高齡老婦人，都有共同特性：一、年齡老邁，防人之心較弱，容易變成歹徒的謀財對象。二、這群老婦人與目前社會工作者不同，老人家即使失蹤，也比較不會引起外人注意

這次，剛好就是有位老婦人的家人，認為老人家不可能不回家，因而報案，才陸續爆出這驚悚的連續殺人案！

這也提供社會一個警訊，國人要多關心家中長者的社交圈，這是人本關懷，也是預防長者成為受害者，歹徒自然也不敢輕舉妄動。

（作者為教育工作者）

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