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自由開講》你今天說母語了嗎？

2025/02/27 10:30

◎ 蘇緯政

每年2月21日是「國際母語日」（International Mother Language Day），由聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）於1999年倡議，並自2000年正式實施，目的在於促進語言多樣性與文化包容，提醒世人珍視與保護母語的價值。

全球化與社會變遷導致許多語言瀕臨消失，根據UNESCO的研究，全球平均每兩週就有一種語言消逝，與此同時，珍貴的傳統文化與知識遺產也隨之流失，進而影響文化多樣性及族群自我認同

為珍視與保護母語的價值，文化部主辦「2025世界母語日—國家語言生活節」，紙風車劇團以全台語的《順風耳的新香爐》打頭陣，演員以台語跟現場觀眾互動，場面熱鬧歡騰。（記者田裕華攝）為珍視與保護母語的價值，文化部主辦「2025世界母語日—國家語言生活節」，紙風車劇團以全台語的《順風耳的新香爐》打頭陣，演員以台語跟現場觀眾互動，場面熱鬧歡騰。（記者田裕華攝）

語言是文化的載體，承載著歷史、價值觀與社群記憶，而母語也是文化生命力的重要來源。使用母語能加深家庭與社群的情感連結，也能提升孩子的理解力、創造力與批判思考能力。若母語逐漸消失，文化傳承將面臨斷裂的危機，下一代難以接觸或理解祖先的智慧及傳統。因此，母語的永續傳承與發展至關重要。

政府應透過政策制定、教育推廣及公共設施優化，積極推動語言平等，營造更友善的母語環境。落實《國家語言發展法》，讓台語、客語、原住民族語、手語等語言多元發展、彼此共融。同時，應提供補助與獎勵，鼓勵家庭及社區參與母語學習，例如設立學習中心、舉辦營隊與文化活動、推行沉浸式教育等。此外，政府應擴大母語的應用，增加母語電視節目與廣播頻道，提供多語言的便民服務，並應在醫療院所、圖書館等公共場域增設母語服務，保障語言使用的平等權利。

語言是文化的靈魂，其延續仰賴全民共同努力。家庭中可鼓勵多使用母語對話，透過故事、戲劇或音樂來培養語感。同時，企業或社會團體則可積極支持母語培訓、出版母語書籍、舉辦母語演講等。另外，學術機構可推動語言研究與數位化計畫，保存瀕危語言，確保未來世代能夠學習與傳承。

高雄市立圖書館與台灣毛毛協會舉辦提燈夜遊、獸文化市集等活動，帶領民眾感受母語之美。（高市圖提供）高雄市立圖書館與台灣毛毛協會舉辦提燈夜遊、獸文化市集等活動，帶領民眾感受母語之美。（高市圖提供）

「你今天說母語了嗎？」這不僅是提醒，更是行動的開始。讓我們攜手努力，打造更多元、友善的母語環境，大家一起來尊重母語、學習母語、使用母語、推廣母語，讓母語融入生活，促進其永續發展，為未來世代留下豐富且珍貴的文化遺產。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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