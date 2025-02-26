自由開講》美國調整對台政策與中國軍事動態：台海局勢新篇章

◎ 鄭書堯

美國國務院2月13日官網刪除「不支持台獨」聲明，並新增「在適用的情況下」支持台灣參與國際組織的條款，此舉引發國際社會高度關注，也標誌著台海局勢進入新的階段。不僅反映美國印太戰略的調整，更顯示其在維持現狀與支持台灣國際參與間的平衡策略。歷史上，美國對台政策基於《台灣關係法》和「三個聯合公報」，表面上不支持台獨，但實際上卻強調台灣的防衛與國際參與，此次改變則在官方言論上放寬了對台灣國際地位的限制，為台灣在國際組織中發聲和參與提供了更多可能性。

美國國務院2月13日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字。（圖擷取自美國務院官網）

美國此項舉措也加劇了台海緊張局勢，英國智庫國際戰略研究所2月15日指出，中國並未因內部經濟困境而放棄武力統一台灣的野心，反而有4個跡象加速軍事建設，包括興建大型雷射點燃核融合實驗室以提升核武技術、在沖繩進行外交和宣傳活動以削弱美日同盟，以及建造巨型軍事設施「北京軍城」提升應對極端軍事衝突的能力與由中國國防部在蛇年春節期間發布的軍事宣MV明確傳達了隨時能戰、戰之必勝的信息，顯示其為未來可能的涉台軍事行動蓄勢待發。

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凸顯台海局勢的高度不確定性

在這樣的情勢下，我們可以看到兩個主要趨勢：一方面，美國正試圖透過調整對台政策、強化與台灣在經濟、技術及防衛領域的合作，以增加台灣在國際組織中的參與度，從而鞏固印太地區的戰略平衡；另一方面，中國在面臨內憂外患的情況下，並未因經濟低迷或國內挑戰而放緩對台軍事統一的準備。

從長遠來看，美國這次可能旨在以政策或戰略上的「模糊」還是「清晰」策略，在達到不直接挑起軍事衝突的前提下，為台灣創造更多國際支持，同時也試圖拖延或分化中國在印太地區的影響力。英國智庫國際戰略研究所—中國安全與防衛政策高階研究員溫玫雅2月16日也指出，解放軍正穩定邁向習近平所設定的「2027年取得武力統一台灣能力」的目標，她強調，目前沒有跡象表明解放軍在涉台相關能力的建設方面有所放緩，儘管某些關鍵作戰能力仍未經實戰驗證，但解放軍可通過實彈演習和其他訓練測試其作戰效能。

根據英國智庫國際戰略研究所指出，解放軍正穩定邁向習近平所設定的「2027年取得武力統一台灣能力」的目標。（歐新社）

夾縫求生的國際法挑戰

台灣面對中國在多重層面施加政治和軍事壓力的情況下，不可避免將會面臨多種國際法挑戰，其引發之法律戰的範疇不僅限於領土主權問題，還涉及國際仲裁程序的管轄權挑戰、國際組織參與與外交身份爭議，以及經濟貿易爭議的應對，這些挑戰在國際法領域中都是高度複雜且充滿爭議的議題，以下是筆者自行研究整理台灣恐遭遇情境（表一）：

（表一）

未來，美國將持續透過調整對台政策、強化與台灣在經濟、技術及防衛領域的合作，以增加台灣在國際組織中的參與度，鞏固印太地區的戰略平衡。同時，中國則持續推進軍事現代化、戰略宣傳和外交滲透，在台海問題上採取更為主動和強硬的態度。此消彼長之下，台海局勢將持續動盪，台灣必須在提升自身防衛能力的同時，把握更多政治、經濟及國際合作的機會，以應對未來可能的風險。國際社會也應加強戰略協調，共同維護台海及印太地區的和平穩定、美國的策略調整，以及中國持續的軍事現代化，都將深刻影響台海的未來，需要各方持續關注並謹慎應對。

（作者為國立中山大學博士生）

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