矢板明夫觀點》30年前曹興誠輸棋捐款1500萬給清大 有文為證

我在網上尋找有關這件事的報導。終於在馬來西亞的華文媒體《星洲網》上找到了一篇回憶文章。該文清楚地介紹了曹董向清華大學支付捐款的完整經過。作者是聯合報前總編輯張作錦，發表時間是2011年5月20日。

◎矢板明夫

今天（0224），國民黨立委翁曉玲突然指責前聯電董事長曹興誠沒有誠信。說30年前曾答應捐給清華大學1500萬卻一直沒有兌現。幾個小時之後，清華大學就馬上配合、發表聲明說「沒有收到曹董捐獻的款項」。

2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。（資料照）

這件事引起了我的興趣。因為我看到在清華大學的網站上，2018年沈君山前校長去世時，以秘書處之名發表的悼詞中，專門提到過曹董捐款的事。由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。

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助學校募款 圍棋愛好者曹董向高手沈君山挑戰下棋

於是，我在網上尋找有關這件事的報導。終於在馬來西亞的華文媒體《星洲網》上找到了一篇回憶文章。該文清楚地介紹了曹董向清華大學支付捐款的完整經過。作者是聯合報前總編輯張作錦，發表時間是2011年5月20日。

下面是文章的內容摘要。連接和繁體字全文我會放在留言處。



「1996年5月4日，時任清華大學校長的沈君山打電話來，約筆者次日到清華大學晚餐，屆時他有一筆「賭帳」收入，要我作個「見證」。準時到了清華，與會者學界有李遠哲、企業界有曹興誠等人，事情這才逐漸清楚。

1995年10月，以工商界領袖為主體的「清華之友」，在清華大學商談為學校募款事宜。聚談告一段落，與會的曹興誠是一位圍棋愛好者，向沈君山挑戰下棋。沈君山是圍棋六段，剛從大陸贏了「堯舜杯」，成了業餘世界冠軍，自然覺得曹興誠不是對手。但曹興誠說：「你不是要募款嗎？你贏了我我就捐錢。一個子一萬元。沈君山起初以為一萬元是台幣，後來才弄清楚「一子一萬」是美元計價。

2002年沈君山70歲壽宴。（資料來源：清大，取自貼文）

沈君山授曹興誠3子，知道有錢可贏，下得十分賣力，不久就將「曹軍」包圍住，本可一舉殲滅，但那時斬獲無多，所以故意讓敵軍突圍，引來援兵，再予趕盡殺絕。一盤棋最多可贏180子，終局後兩人討價還價，最後以50子成交。一子一萬，50子就是50萬美元。

以後的半年，沈君山常提醒曹興誠「還債」，因為台幣不斷升值，會使他這位「債權人」吃虧。曹興誠很爽快，把「匯率」訂為30:1，乾脆捐新台幣1千500萬元。那天的晚宴上，曹、沈兩人以聯華和清華一項合作為名，正式簽約，把「賭債」變成給學校的捐款⋯⋯」

合作美事曹沈簽約 還找來聯合報前總編張作錦見證支付

以上就是這件事的來源去脈。所以我建議清華大學，好好查一下1996年5月，有沒有和聯電簽署過一項1500萬元的合作項目。如果有，最好向曹董好好道個歉。人家好心給學校捐款，你卻不好好調查，草率發出聲明、毁人家清譽。豈不讓天下的慈善家寒心？

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自一個矢板明夫臉書：

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