法操》鐵工修繕車棚不慎摔重傷雇主判賠，承攬跟僱傭有什麼不同？

民法上的承攬與僱傭是兩個不同的契約，有時很難分辨，近期就發生一起職災事件被告以雙方是承攬契約答辯，究竟二者有什麼不同，為什麼說承攬契約比較有利於被告？

◎ 法操司想傳媒

民法上的承攬與僱傭是兩個不同的契約，有時很難分辨，近期就發生一起職災事件被告以雙方是承攬契約答辯，究竟二者有什麼不同，為什麼說承攬契約比較有利於被告？



新聞報導指出，廖姓鐵工受僱黃姓業者為學校修繕車棚，卻不慎從3公尺高的棚頂摔落地面，導致腳部骨折及韌帶斷裂，長期無法工作，遂向黃姓雇主提告請求給付職業災害補償金，黃男認為雙方屬承攬關係，非僱傭關係，廖男所受傷勢，他並無過失；屏東地院審理後，認定屬職業災害，雙方為僱傭關係，黃男應給付廖男43萬多元，可上訴。

廖姓鐵工修繕車棚不慎摔落受重傷，屏東地院審理後，認定屬職業災害，黃姓雇主要負賠償責任。（記者李立法攝）



何謂僱傭契約



僱傭契約規定在民法第 482 條：「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」僱傭契約特別著重「從屬性」，受僱人需要受到雇主的指揮與監督，並為雇主提供勞務。

何謂承攬契約



承攬契約則是規定在民法第 490 條：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。」承攬契約由承攬人完成定作人指定的工作後，就能請求報酬。承攬契約較為靈活，雙方不存在從屬關係，承攬人不需受到定作人的指揮監督。



僱傭契約與承攬契約的不同



僱傭契約與承攬契約的目的不同，前者較注重勞務給付，後者則是著重於工作物的成果。僱傭契約需要受到雇主指揮與監督，自主性較低，承攬契約原則上不受定作人指揮與監督，自主性較高，然而因為承攬契約需要承攬人自己負虧損，承攬人無法向定作人請求發生職災時受傷的損害賠償。



本件屬於僱傭契約



屏東地院調查後，認為廖男出勤及工作均須接受黃男管理監督，並接受黃男指派，且薪水由黃男定期發給，兩造間為僱傭關係，廖男傷勢符合職業災害要件，且黃男身為雇主，無從免除廖男職業災害補償責任，扣除黃男已給付廖男慰問金及保險理賠等，依全案情況，黃男還要再給付廖男43萬多元。



由上述法官審查廖男出勤及工作都受到黃男管理與監督，兩者俱高度的從屬性，因此兩者屬於僱傭契約，雇主需要為勞工的職業災害負責。法操提醒您，找工作時務必要看清楚契約上寫的究竟是承攬還是僱傭，若真的無法分辨最好的方式還是找律師幫您審核，以免發生事故後遇到求償無門的窘境。

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本文經授權轉載自法操 鐵工修繕車棚不慎摔重傷雇主判賠，承攬跟僱傭有什麼不同？

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