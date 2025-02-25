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博硯說法》醫療人力缺乏 已經到了不得不改革的地步

胡博硯

胡博硯

2025/02/25 10:30

◎  胡博硯／東吳大學法律系教授

這幾天醫療人力新聞滿天飛，各大醫院急診室滿載，而無法再收治病人。情況嚴重到行政院長立即召開會議，要求持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制。不過，不知道這樣的作法到底有沒有辦法解決問題，充滿著問號。而由於護理人員不足，所以病房無法開設，導致急診病人無法轉至其他醫療部門，最終就塞在急診室。

近期國內各大醫院急診室滿載，而無法再收治病人。（記者王藝菘攝）近期國內各大醫院急診室滿載，而無法再收治病人。（記者王藝菘攝）

而在行政院因應之前，其實衛福部就有一連串的因應措施，而一個很大的問題就是，國人在就醫習慣上面，很容易選擇醫學中心，尤其對於都會區的民眾來說，選擇診所跟選醫學中心在路程上面也許差距不大。即使我們診所醫生也是各醫學中心訓練出來的，但醫學中心豐富的資源容易使民眾產生信任感，而由於分級醫療不給力，雖然醫學中心與區域醫院之掛號費用可能更高，但並沒有辦法擋住台灣民眾前往醫學中心就醫的意願。而導致了大型醫院處理了大量不需要它們處理的病症。

衛福部的處理方式，是在未來的「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，設立醫院個別總額。其中要求醫學中心門診收入不得超過醫院醫療收入的百分之五十五。從數據上衛福部舉了好幾個例子指出這做法並非不合理，並非達不成，但一個最大問題是，這些病人並不是醫學中心自己找來的，是自己來的。而這樣的限制耶，大型醫院除了面對病人與科研壓力外，還要負責疏散病人，這樣對於醫院負擔有沒有減輕不知道

普及的醫療服務確實是台灣健保的一大貢獻，但也是造成目前醫療人力窘迫的原因。（資料照）普及的醫療服務確實是台灣健保的一大貢獻，但也是造成目前醫療人力窘迫的原因。（資料照）

健保費率低廉，而以至於對於醫療端的支出，我們必須要另以其他經費支出，例如為了留住護理人員，衛福部公布了護病比規定但同時也提出40億元補助計畫，不過這樣的作法始終治標不治本。而力爭多年的健保點值，也是因為在經費有限之下做出的刪減，這樣的作法無法反映出醫療人員的成本。未來要實施個別醫院總額制，對於醫院有所限制，但沒有辦法限制民眾，最終造成的困擾都是醫院。另外一個大問題，由於醫療費用的限制，其實對於醫院來說，急重症都是無法創收的部分，而因此也仰賴了門診醫療的收入，這也是一個現實性的問題

事實上來說，台灣民眾都以為台灣健保很好，其實我們不是健保好，我們真正好的是醫療服務。普及的醫療服務確實是台灣健保的一大貢獻，但也是造成目前醫療人力窘迫的原因。台灣的醫療，比很多保險給付更為完整的國家，提供更方便的醫療。我們民眾不需要像德國透過家庭醫師來轉介專科醫師或醫院。而也不會面對現在加拿大缺乏家庭醫師的問題，但是是醫療人員的辛苦付出而得的成果。但辛苦付出的醫療人員，在工作上沒有保障，缺乏合理的待遇時，這體系同樣是危急的。

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