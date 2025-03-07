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自由開講》日本半導體國策衝擊美台供應鏈：戰略合作還是競爭？

2025/03/07 19:00

◎ 柳靖

先端半導體競爭日趨激烈，各國政府紛紛加碼資助以確保技術領先。日本政府近期通過「情報處理促進法」與「特別會計法」的修正案，以強化對半導體與人工智慧（AI）領域的資金支持。根據規劃，政府將提供10兆日圓以上的補助，並以「ラピダス（Rapidus）」為半導體戰略的核心，計畫在2027年量產2奈米晶片。然而，目前資金需求仍高達4兆日圓，未來發展充滿挑戰。此外，中國AI企業「DeepSeek」近期開發出不依賴高端半導體的生成式AI技術，顛覆市場對高價晶片需求的預期，對全球半導體產業格局產生深遠影響。

日本政府將提供10兆日圓以上的補助，並以「ラピダス（Rapidus）」為半導體戰略的核心，計畫在2027年量產2奈米晶片。（彭博）日本政府將提供10兆日圓以上的補助，並以「ラピダス（Rapidus）」為半導體戰略的核心，計畫在2027年量產2奈米晶片。（彭博）

日本持續加碼，台灣應審慎應對

日本計畫投入10兆日圓支援半導體與AI技術，其中「ラピダス（Rapidus）」獲得巨額補助，發展2奈米製程技術。台灣需關注日本政府資金投入是否能縮小技術差距，因為台積電已準備量產2奈米製程，技術優勢仍然顯著。根據「熊彼特創新理論」，市場領先者透過持續創新加劇後進者挑戰，日本的策略能否奏效仍有待觀察。

日本政府大規模投資與債務保證顯示決心，但可能帶來官民責任不明、資金使用效益低落等風險。台灣作為全球半導體產業鏈核心，應審慎評估這類國家主導策略的長期影響，強化技術創新，而非盲目仿效政府補助策略

中國AI企業「DeepSeek」開發出減少對高端半導體依賴的生成式AI技術，顛覆市場預期並影響股市。這顯示高階晶片市場需求可能發生變化，台灣應靈活調整產業策略，確保供應鏈關鍵地位不受影響。

日本政府的半導體戰略顯示主要經濟體加強國家干預，以確保科技自主。對台灣而言，這既是挑戰也是機會，我們應透過技術創新與市場調整維持競爭優勢，避免在全球競爭格局重塑中失去關鍵影響力

（作者為教育工作者）

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