民主之盾》國際格局驟變：赴中求學風險與學位認證該全面檢討

◎ 林子堯／國立台灣大學政治系博士班學生

日前教育部表示，因為中國廣州暨南大學自2019年改隸中共中央統戰部後，其辦學目的已經從單純學術目的，改成統戰任務，這裡還包含福建的華僑大學、北京華文學院都是直屬中央統戰部。由於當前國際情勢已經改變，美國白宮最新政策文件已將中華人民共和國（含香港和澳門特別行政區）、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯政府列為外國對手，更早之前美國國會更將這些國家列為「海外敵對勢力（Foreign Adversary）」。當國際情勢正在轉變之際，台灣只能在美中選邊站時，若台灣人還在美國敵對勢力獲取學位文憑，相關認證都有檢討之必要。

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教育部禁止我國學校與直屬中國統戰部的北京華文學院、華僑大學、廣州暨南大學進行交流合作、就讀。（資料照）

當前我國針對中國學歷，最主要是依據《大陸地區學歷採認辦法 》進行認可。但這其實是自2008年馬英九總統為促進兩岸交流以來所開放，目前我國仍承認中國共150多所高等院校。但這些數據從開放以來，除不開放醫學相關領域認證外，其他學校或科系並未被特別禁止。然而，當美中貿易戰以來，許多關鍵機敏性領域，其實都該有所防堵，包含半導體科技、AI、生技、軍工安全等關鍵性產業，若持有中國學歷，來台灣適合就業？或從事學術研究工作？對我國的關鍵性產業技術，特別是核心技術部分，都有外流的風險，不能沒有防堵，此刻正是該全面檢討中國學歷時刻。

除特定領域外，中國的大學院校內部也已經和過去有很大不同。筆者過去曾赴中國做過短期交流，按照毛澤東所說「沒有調查，沒有發言權」，有去過中國作深入觀察，對中國現況高教體制當然能有發言權。以筆者去的學校，若屬人文社會科系領域，即便是談政治思想、政治發展，談到許多西方民主理論老師都必須自我言論審查。甚至連自稱公民、公民自主意識等用字都是會被舉報。如今，中共中央宣傳部在2023年宣布，《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》成為全國從小學到大學的教材，也就是研讀習近平思想已經是全民運動，對中國高等教育發展的扭曲相當巨大。台灣學生從小是在相對自由開放民主的環境中，我們不從學校進行政治上的偶像崇拜或思想教條學習，那些國父思想、三民主義課程早就是歷史一部分，中國卻視作珍寶，台灣學生若赴中前沒有相關風險意識，跑去中國念書不只是思想上的困擾，甚至有人身安全隱憂。

《習近平新時代中國特色社會主義思想》是中國從小學到大學的教材，研讀習近平思想已成為全民運動。（圖擷取自搜狐網）

再回到台灣內部層面，相較中國對內控管甚深，許多中國學生甚至來台灣念書，還必須要在論文上重申支持一個中國、一國兩制等字眼，甚至是在政治領域的學位論文中，這其實也顯示交流已逐漸失去意義。另一方面，台灣政府給予中國學生來台補助甚多，根據陸委會所列的優惠措施、便利措施便有10幾項，甚至還開放了對中國學生的健保服務，給予中國人優惠福利，然而中國回報卻是加強思想控制、恣意逮捕台灣人、禁止中國學生來台念書等，兩岸既然已如此不對等，缺乏互信基礎上，當然應該回到重新檢討兩岸學術互動的適當性。

美國其實自2021年以來，已經正視中國學生赴美恐當間諜、竊取關鍵技術的相關問題，根據美國國務院數據，「2021年拒絕了1,964名中國學者的簽證、2022年拒絕了1,764名中國學者的簽證」。近期美國國會議員Riley Moore更直接提案應該要禁止中國學生赴美。回頭看看台灣的話，當美國政府強調中生赴美將會造成美國許多機密技術外流，也就是中國已被美國視為學術上敵對勢力，台灣政府若沒有把關、限縮對中國學歷的採計，也就很可能給予學生赴中錯誤訊息，未來恐怕還因此導致學生因為持有中國學歷而無法赴美，這對我國新生代的國際化都有危害。

美國共和黨籍聯邦眾議員摩爾提案，國會應立法禁止所有中國公民獲得學生簽證，以捍衛美國國安、創新技術、關鍵基礎設施和個資。（法新社檔案照）

簡言之，檢討中國學歷採認正是我國當前該面對的課題。從我國內安全到台美關係與兩岸的對等尊嚴，教育部此時檢討中國學歷正是時候，也盼以此降低台灣學生赴中的安全風險，讓兩岸交流更能秉持對等尊嚴的前提下互動。中國政府唯有重新尊重學術自由、降低對言論審查的控制，中國的學生才能重獲美國等國際社會的信任。

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