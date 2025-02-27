自由開講》學校需要的是教育政策上有意義的假日規劃

◎ 陳啟濃

在教師會與朝野立委的共識下，勞動節和教師節有望成為國定假日。也就是說以後學校可以多放兩天國定假日，學生減少兩天的上課日。對學生而言，假日已經算多了，一學期課程計畫表定上20周100天，然而實際扣除一些國定假日，整年應該上課差不多只剩190天。

一年大約只有一半日期是上課日，對於教育的意義是「拉大學生學習成就的落差」，要實現靠教育的機制完成「翻轉人生」的目的，將會更加困難。因為家庭經濟狀況好的，可以利用假日給予孩子更多的學習與活動，沒有能力的父母，只能放任孩子終日安逸遊蕩過日。

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為讓學生暑假學習不中斷，教育部國教署推動「夏日樂學計畫」，學生利用口簧琴吹響古調。（資料照，教育部提供）

雖然台灣學生每天在學校的時間，比起世界各國都還要更長，但許多國家都會在寒暑假，安排比較多元的活動課程，已經成了學生慣例的課程。台灣卻採取鼓勵自動參加的模式，成為了家長寵愛孩子不可承受的選擇。

筆者曾經用心觀察國中暑假上課的型態，比照學生國中會考的成績表現，發現只要是學校有安排家長有認同，能夠讓學生多上幾天課，都能考出比較理想的分數。可見排除教學成效的考量，學生只要能利用長假多上幾天課，除了生活作息能更正常，同時也能夠提升課業的成績。

學校多放兩天假，必然會耽誤一些課程的進度，然而更迫切需要的，對於漫長的寒暑假，教育部不該推說這是家長該負起的責任，也應該要有相對應的具體措施，才能排除學生因長假造成的生活散漫與課業落後的問題。

（作者為時事評論員）

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