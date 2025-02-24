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一個律師的筆記本》德國大選／親中俄政黨席捲德東 台積電新廠「尷尬」？

德國大選開票大勢底定，以目前狀況來說，基民盟/基社盟（CDU/CSU)以28.5%的選票位居第一。沒有意外的話，會由基民盟/基社盟籌組執政聯盟。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/02/24 17:00

◎ 陳怡凱

德國大選開票大勢底定，以目前狀況來說，基民盟/基社盟（CDU/CSU）以28.5%的選票位居第一。沒有意外的話，會由基民盟/基社盟籌組執政聯盟。

德國大選開票大勢底定，以目前狀況來說，基民盟/基社盟（CDU/CSU）以28.5%的選票位居第一。（取自貼文）德國大選開票大勢底定，以目前狀況來說，基民盟/基社盟（CDU/CSU）以28.5%的選票位居第一。（取自貼文）

不過，親中俄極右翼的選項黨（AfD，代表色為藍色）拿下了20.8%的得票率，比前次增長了將近一倍，勢力相當可觀。而且，選項黨勝選的選區，與前東德的疆域高度重合，幾乎已經把整個前東德納入掌中。如果用地圖來呈現，德國東部已經是一片令人不安的藍。

親中俄極右翼的選項黨（AfD，代表色為藍色）勝選的選區，與前東德的疆域高度重合。如果用地圖來呈現，德國東部已經是一片令人不安的藍。（取自貼文）親中俄極右翼的選項黨（AfD，代表色為藍色）勝選的選區，與前東德的疆域高度重合。如果用地圖來呈現，德國東部已經是一片令人不安的藍。（取自貼文）

另外，臺積電在德國籌建中的新廠，也就位於德東的德勒斯登。臺積電挑選設廠地點有其專業考量，這一點我絕不懷疑；但這座新廠的位址，等於是在親中勢力的包圍之下，來日是否會有一些微妙的風險，值得觀察。

話說回來，別人看待我們的態度，大概也是這個樣子吧。我見別人有疑慮，料別人見我亦如是，彼此彼此。

註：報導出處請見留言。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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