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自由開講》罷免救國也要心防

2025/03/03 13:00

◎ 守護自由的老鷹

如果國內的某政黨跟外國走的太近，而這個鄰國又有要併吞台灣的野心，正常的邏輯認知，我們能不懷疑該政黨已經被吸收滲透嗎？但要破解這些滲透，我們就應該團結建立共識，心防比國防更重要。

長期以來，兩蔣時代，強調的中國人這個思維，現在已經過時，束縛台灣人太久，中國又長期用一些口號來統戰，什麼兩岸都是中國人，中國人不打中國人，這都是中國的統戰謊言，導致國人的認知分裂，但實際上我們生活在台灣，漸漸的，我們大都認同自己是台灣人，因為中國常用中國人這個名詞來套我們的話，在兩岸的認知上吃我們文字豆腐，這讓台灣人非常討厭，很自然的大家都比較認同台灣人這樣稱呼。

中國對台灣的統戰與滲透未曾間斷。示意圖。（路透檔案照）中國對台灣的統戰與滲透未曾間斷。示意圖。（路透檔案照）

再簡單說，你要說兩岸都有中國人，所以台灣是中國的？那我也可以說全世界都有黑人，那世界是黑人的嗎？全世界也都有白人啊，那世界是白人的嗎？這個論點站不住腳啊？

如果將政治認同與文化認同分開，中國想用「政治的台灣人，文化的中國人」，再合成「台灣的中國人」的認同，這個論點似乎太牽強？

請問黑人是來自非洲吧？那去到美國，後來留在美國的黑人是非洲人還是美國人？

所以中國人這個認知已經不符時代的潮流？

因為心防不足，之前國民黨開放小三通，又開放陸配，又開放兩岸貿易，偏重中國交流的結果，導致國人認同發生歧見，所以才有立委翁曉玲大聲說自己是中國人的言行，但人民早已不認同中國人的說法，其實台灣人的精神早已立在我們心中。

也就是說，之前國民黨執政時，並沒有跟人民說清楚，他們要做什麼，目的是什麼，表面上為了兩岸交流，實際上卻是為了中國統戰鋪路，所幸當年的太陽花學運，為這件事踩了煞車。

但後遺症是，因為當時法規的不完善，沒有為台灣人留下有尊嚴的地位與尊重，國民黨自顧自的做著違背民意的事，導致與台灣人民越走越遠。

國民黨立委翁曉玲曾公開強調自己是中國人。（記者陳逸寬攝）國民黨立委翁曉玲曾公開強調自己是中國人。（記者陳逸寬攝）

像現在幾個極為爭議的國民黨立委，如果你當選立委只為了砍預算凍結預算，跟附和黨的投票部隊，更無視軍隊兄弟的生命，無視軍隊設備老舊，大砍預算的同時，你也在扼殺守護國家軍隊的生命

前幾任總統時期，當我們的軍艦老舊，該做新的規劃時，不催促軍方造艦，還大擋軍購，造成台灣海軍艦隊來不及更新，原本要購買的潛艦只因為你政黨的偏見與立場，造成潛艦無法購買，現在台灣自製潛艦出來了，又整天東挑西揀的挑毛病，一天沒有砍潛艦預算他就不舒服，這些立委有沒有想過，我們的海軍弟兄還要開著80年的老潛艦跟敵人拼命，假如艦上的人員是該立委的家人，請問砍預算的立委，你做何感想？

沒有與國家同舟共濟，沒有敵我意識，只為附和其他軍火商利益，為外國軍火商鋪路改軍購內容，這些不適合的立委，有什麼資格領立委薪水？

國眾兩黨立委領國家的薪水，扯人民的後腿，沒有敵我意識，只為了自身利益附和中國，人民以行動罷免之。（記者黃旭磊攝）國眾兩黨立委領國家的薪水，扯人民的後腿，沒有敵我意識，只為了自身利益附和中國，人民以行動罷免之。（記者黃旭磊攝）

現在國眾兩黨立委審預算有好好審嗎？討論軍事預算，他有了解國際情勢嗎？軍方的需求是什麼，弟兄的需求是什麼？後勤部隊需要什麼，你們有去深入了解嗎？那個縣市需要什麼，那個單位需求什麼，請問國眾兩黨有去主動關心服務嗎？還有人閉著眼睛睡覺審預算，表決直接舉手，連內容都沒看，領國家的薪水，扯人民的後腿，這就是國眾兩黨被滲透的好立委？

這些地方選舉出來的立委，每個委員都會有自己份內的提案職權，該用理性，合理，專業的態度審查預算，就算彼此有認知上的差距，也應該以生長地台灣為主，卻為了短暫的眼前利益，去附和中國，這能符合選民的期待？所以強化國人心防，加強國家認同作戰，是守護台灣這個國家必要的重要課程，請政府重視之

（作者為保全，業餘作家）

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