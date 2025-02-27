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有志一「童」》從預算報告看 新加坡如何保持全球領先的經濟發展策略

美中兩國在經濟與科技領域的競爭日趨激烈，並透過經濟遏制與反遏制政策改變全球經濟格局，恐將抑制全球增長前景，進而影響高度開放的經濟體——新加坡。
童振源

童振源

2025/02/27 11:30

◎ 童振源

新加坡總理黃循財於 2 月 18 日向國會提出總額 1,238 億新幣的 2025 年度預算案，相較於 2019 年（疫情前）增長 78%，較去年增長 9.7%。其中，經濟發展相關預算（涵蓋交通、貿易、產業、人力與數位發展）達 245 億新幣，較 2019 年增長 70%，較去年增長 6.5%，占總預算的 19.8%（2019 年為 19.1%），相當於 GDP 的 3.2%（2019 年為 2.8%）。

新加坡預算與經濟預算︰2019-2025 。（取自貼文）新加坡預算與經濟預算︰2019-2025 。（取自貼文）

從整體經濟表現來看，2024 年新加坡經濟持續展現強勁增長，經濟成長率達 4.4%。根據國際貨幣基金組織（IMF）估算，新加坡人均 GDP 達 89,370 美元，通膨率降至 2.4%。此外，居民勞動力的中位數收入，在扣除通膨影響後，實際增長 3.4%。政府援助計劃也發揮作用，使受僱居民住戶人均收入計算的基尼係數（Gini coefficient）降至 0.364，創下 2000 年以來最低水平。

然而，新加坡政府預判，全球經濟將面臨更大的不確定性與下行風險，主要受到美中兩國全球霸權競爭的影響。儘管美中雙方不願直接衝突，但兩國在經濟與科技領域的競爭日趨激烈，並透過經濟遏制與反遏制政策改變全球經濟格局，恐將抑制全球增長前景，進而影響高度開放的經濟體——新加坡。

維持經濟增長的四大基本原則

新加坡政府協助企業發展措施。（取自貼文）新加坡政府協助企業發展措施。（取自貼文）

面對內外部經濟環境的變動，新加坡政府設定未來十年每年2%至3%的經濟增長目標，並將堅持四大基本原則以確保長期競爭力：

1. 保持穩健的貨幣與財政政策，確保經濟穩定發展。
2. 運用市場機制推動效率與創新，提升生產力與競爭力。
3. 保持對人才與創新思維的開放態度，以強化經濟韌性與適應力。
4. 深化政府、企業與工會三方夥伴關係，確保經濟穩定並促進包容性增長。

此外，新加坡政府強調，必須不斷提升競爭力並提供高附加價值解決方案，才能在瞬息萬變的全球競爭環境中保持領先。因此，本次預算案提出三大核心策略，以確保經濟的持續發展與競爭優勢：

1. 提升科技與創新能力

科技與創新是新加坡經濟增長的核心驅動力。目前，新加坡已成為全球頂尖科技企業的重要據點，負責生產全球超過10%的晶片、20%的半導體設備，以及超過80%的DNA晶片。此外，新加坡亦是全球生命科學產業的樞紐，全球前十大製藥公司中有八家在當地設有生產業務，同時也是高端醫療設備的重要生產中心。

為吸引更多高端科技投資，新加坡政府將額外撥款30億新幣至「國家生產力基金」，並提高研發投資，將研發支出占GDP的比重從過去20年的1%提升至 今年的1.3%（約 10 億新幣）。這筆資金將用於：

• 翻新生物科技與醫療技術研發設施。
• 建立全國性半導體研發製造設施，支持企業進行半導體測試與原型開發。
• 促進企業與研究機構合作，加速科技成果轉化為商業應用。

2. 強化企業生態系統

為確保新加坡成為孕育全球領先企業的理想環境，政府將推動以下措施：

• 延長企業國際化支持計畫與併購支持計畫，幫助企業擴展海外市場。
• 推出「全球創業家計畫」，鼓勵國際創業家來新加坡創業與成長。
• 增強企業技術應用與數位轉型，除了既有的「生產力解決方案補助金」與「中小企業數位化計畫」，政府將額外撥款1.5億新幣，設立「企業運算倡議」，推動企業採用客製化AI解決方案，並與主要雲端服務商合作，提供 AI 工具、運算資源與專家顧問服務。

• 強化企業融資支持，政府已在過去五年投資 18 億新幣於企業成長支持基金，並將額外設立 10 億新幣「私募信貸成長基金」，以支持成長期較長的本地企業。

• 提升新加坡股市競爭力，政府將提供稅務優惠給選擇在新加坡上市的企業，以及大量投資本地股市的基金管理公司，以吸引更多資本進入市場。

3. 克服基礎設施與資源限制

在基礎建設方面，新加坡政府將持續提升數位與交通基礎設施，以支撐經濟發展：

• 擴展全國數位基礎設施，將全島寬頻網速提升至現有的10倍。
• 推動樟宜機場擴建，額外撥款50億新幣至「樟宜機場發展基金」，並為樟宜機場集團提供貸款擔保，以降低第五航站樓及相關基礎設施的融資成本。

此外，考慮到未來關鍵產業（如 AI、半導體、生物製藥）均屬於高耗能產業，新加坡政府將確保能源供應的可持續性：

• 推動區域電力進口計畫，目標於 2035 年滿足新加坡約三分之一的電力需求。
• 研究未來能源技術，鑑於低碳氫能短期內難以大規模商業化，政府將加強對新一代核能技術「小型模組化反應爐」（SMRs） 的研究，以評估其在新加坡的應用潛力，並強化核能安全機制。
• 成立「未來能源基金」，額外撥款50億新幣，以投資電力進口、氫能技術及核能研究等關鍵基礎設施。

（作者為我國駐新加坡代表）



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