林修民 半導體看天下》包括曹興誠在內 沒有人應為性隱私受到責難

如果以今日的眼光來看，對圖靈的指控真是讓人啼笑皆非，隱私是天賦人權，任何人非依法律都不可以隨意侵害，特別是有關性隱私，更是人權之中的天條。

◎林修民

這幾天曹興誠董事長的性照片事務鬧得沸沸揚揚，而這種揭露他人性隱私，甚至變造他人性隱私照片的事物，令人不禁想起同屬科技界巨擘的艾倫、圖靈（Alan Turing），事實上、對私人性隱私的攻擊，一夕間把台灣的人權水準倒退回60年前，彷彿台灣還處於浸豬籠的年代。

這幾年科技上最大的突破AI就是來自圖靈的貢獻，其最有名的圖靈測試，就是目前所有AI議題的起源，稱其為AI之父、電腦之父，全球沒有人會有意見。由於電腦科學（Computer Science/CS）屬於應用科學，普遍而言、諾貝爾獎只頒給基礎科學領域，這使得電腦科學中，世界最高榮譽就是用其圖靈名字為名。

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這幾年科技上最大的突破AI就是來自圖靈的貢獻。圖為英國政府停止圖靈珍貴文件出境，以便由英國買家購入後存放於國內。（路透檔案照）

圖靈對人類的貢獻並不只於人腦、電腦、人工智慧的理論，在二戰時，其發明破解納粹的恩尼格瑪（Enigma）加密機器，使得盟軍掌握了納粹情報，進而結束了二戰。圖靈所破解的這台Enigma機器如果讀者有興趣可以至芝加哥的科學工藝博物館內欣賞，而這段過程也被翻拍成電影-模仿遊戲。

對人類有如此貢獻的圖靈，卻在人生巔峰41歲時英年早逝，這真是人類史上最大的損失之一，最諷刺的是，這個損失卻是人類由於自己的無知所造成的。

當時的圖靈由於其本身同志的身分，遭到當時英國政府的迫害，圖靈男朋友的曝光、就算其對國家貢獻卓越，在當時的法律下，只有坐牢或是接受「化學治療」，在選擇化學治療之後，這位AI之父便英年早逝。

事情的起因是圖靈的男友因為涉及行竊引起英國警方的調查，調查過程中發現了圖靈本身的性隱私，進而對圖靈違反了當時的Sodomy Law，這是一種會把特定性行為定罪的法律。

如果以今日的眼光來看，對圖靈的指控真是讓人啼笑皆非，隱私是天賦人權，任何人非依法律都不可以隨意侵害，特別是有關性隱私，更是人權之中的天條。

在圖靈逝世之後，這段讓英國政府難堪的過去直到快60年後的2009年，當時的英國首相才在媒體上正式向圖靈道歉，2017年英國國會制定了艾倫、圖靈法，赦免了跟圖靈一樣歷史上所有4萬多因同性戀就被定罪的罪犯。

沒有人應該因為同性戀被處罰、也沒有人應該因性隱私被責難

台灣過去也有把私人之間的真實性影片曝光的案例，2000年的某女性前議員的光碟案就是經典案例，同時、隨著AI技術的發達，換臉，變造臉孔的性照片、性影片案例叢生，台灣在2023年也修法通過了性私密影像的修法，任何無故揭露性影像不只是道德問題，已經是違法行為。

曹興誠在婚姻中有沒有與第三人性行為，那是他個人的私人事務。（資料照）

曹興誠在婚姻中有沒有與第三人性行為，那是他個人的私人事務，在通姦罪除罪之後，就算曹先生對配偶不忠，也只有曹先生的法定配偶有權利提出侵權告訴，跟公共利益根本一點關係也沒有，而揭露他人甚至變造他人的性隱私照片侵害的公共法益更是遠大於配偶間不忠的公共利益。

而曹先生所擔任的韌性委員會顧問並不具法定公職身分，指控一介平民曹先生交了中國的女朋友就是背叛台灣，背叛國家真是不知所云，因為台灣某些政黨不只熱中去中國交流，甚至還提案把在台灣居住的中國配偶取得台灣身分證的年限從六年改為四年，如果交了中國的女朋友就是叛國，那娶中國配偶回台的一般人民該當何罪? 為這些中配發聲的國會議員又該當何罪?

（作者為科技專欄作家）

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