自由開講》台中氣爆案後的心理調適：認識創傷後壓力反應與替代性創傷

◎ 嚴翰威

百貨商場是大眾熟悉的休閒娛樂場所，更是許多人平時放鬆心情的方式之一。因此，台中新光三越氣爆事件無疑讓民眾感到驚嚇及不安，對於歷經事件的受難者、受難家屬、目睹民眾，以及參與救援的消防與醫護人員而言，這場突如其來的意外帶來鉅大的壓力及挑戰，更可能導致強烈的身心壓力反應。

百貨商場原是大眾熟悉的休閒娛樂場所，台中新光三越氣爆事件無疑讓民眾感到驚嚇及不安。（資料照）

根據《精神疾病診斷與統計手冊第五版》（DSM-5），人們在遭遇或目擊嚴重災難、意外事故或暴力事件後，可能會經歷一系列的壓力反應，這被稱為創傷後壓力反應（Post-Traumatic Stress Response, PTSR）。

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這些反應是正常且常見的心理調適過程，通常會隨時間逐漸減輕。常見的PTSR包括情緒波動（如焦慮、恐懼、震驚、易怒、情緒低落）、過度警覺、睡眠障礙、不由自主地出現與事件的回憶或經驗、或是刻意逃避與事件相關的事物或情境等，這些反應可能會影響日常生活與心理健康，若無法緩解，則可能發展為創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD），導致個人的身心健康的嚴重損害。因此對於直接歷經災害的人員之身心調適，需要政府、衛生單位及周遭旁人主動密切留意，積極提供關懷與協助。

此外，一般民眾在這段期間內頻繁接觸新聞及社群媒體，大量的爆炸畫面、斷垣殘壁的以及緊急搶救等畫面一再映入眼簾，持續的撼動民眾的心情，可能會讓人感受到強烈的衝擊，也因此容易更多有情緒波動，並感到壓力、不安及害怕，多數人會隨著時間自行消化與調適，但仍有少部分人可能因此出現替代性創傷（Vicarious Trauma）。

大量的爆炸畫面、斷垣殘壁的以及緊急搶救等畫面經新聞或及社群媒體一再映入眼簾。（資料照）

替代性創傷指的是，雖然個人未直接體驗受創，但透過間接訊息的接收，對事件產生強烈的共鳴與同理心，進而出現類似的創傷反應。特別是正處於壓力及已有身心相關狀況的民眾，在產生心情波動後較不易恢復，若長時間暴露於與事件相關的影像或敘述（他人事件經歷分享以及大眾傳媒畫面）可能喚起過往的創傷經驗，進一步影響身心健康。

在這遭逢不幸事故之後，讓我們妥善照顧自己及周遭旁人。圖為氣爆案後開拆外牆作業。（資料照）

新光三越氣爆事件引發社會關注，想了解事件經過與細節是人之常情，觀看新聞及相關畫面並不會直接造成心理創傷，但若發現自身情緒受到明顯影響，或原本已有身心狀況，建議適度減少觀看，避免過度沉浸於災難資訊之中。若已出現明顯且持續的身心不適，建議主動尋求專業醫療及心理資源協助。

在這遭逢不幸事故之後，讓我們妥善照顧自己及周遭旁人，視己所能提供關心及支持，共同成為穩定社會的支持力量。

（作者為台中市臨床心理師公會理事／中國醫藥大學附設醫院臨床心理師）

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