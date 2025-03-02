晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當「高齡安養」轉角遇到「壯世代」，商業行為是否要轉彎？

2025/03/02 10:30

◎ 王永安

經查智慧財產局商標檢索系統，商標名稱「壯世代」已於二Ｏ二五年二月六日拋棄商標權！

據自由時報二Ｏ二五年一月七日「壯促法三讀 明定55歲以上「壯世代」 2年内發布白皮書」報導，立法院上月七日三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」，訂定「壯世代」為五十五歲以上有工作能力及意願之國民，自明年施行。政府應積極推動、輔助壯世代產業之發展，培植壯世代新創及產業鏈。政府應建立壯世代金融行動方案與指標，提供相關金融商品或服務鼓勵措施，同時積極提供壯世代金融教育，強化金融識能。

經濟部證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等十項商標權已在二月六日起消滅。圖為推動壯世代促進法立法的前民眾黨立委吳春城。（資料照）經濟部證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等十項商標權已在二月六日起消滅。圖為推動壯世代促進法立法的前民眾黨立委吳春城。（資料照）

為面對二Ｏ二五年我國人口結構將邁入新里程之超高齡社會，金管會早於二Ｏ二Ｏ年九月一日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，宣導金融業應重視高齡客戶權益，鼓勵積極投入適當資源及培育專業人才，發展高齡客戶量身訂作之全方位信託業務。信託公會也規劃並於二Ｏ二一年十一月二十日舉辦第一期「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，迄今取得認證資格人數超過三千多人，今年即將舉辦至第八屆。

金融業亦積極規劃、推廣「高齡安養」信託。安養信託係指受益人之一為年齡達五十五歲以上者或身心障礙者，以安養照護為信託目的。依信託公會統計截至二Ｏ二四年九月底已經有二十八家金融業者提供安養信託商品、累計受益人人數達17萬9,786人、累計信託財產本金1,288億元。

因應我國2025年邁入超高齡社會，金管會2020年即發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，宣導金融業應重視高齡客戶權益，鼓勵培育專業人才，發展高齡客戶量身訂作之全方位信託業務。（資料照）因應我國2025年邁入超高齡社會，金管會2020年即發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，宣導金融業應重視高齡客戶權益，鼓勵培育專業人才，發展高齡客戶量身訂作之全方位信託業務。（資料照）

金融業依政府政策積極配合規劃及行銷適合高齡化客群之金融商品，並制定相關內規，以利從業人員遵守，故該金融商品大多會參考政府政策之內容辦理，如前述之「高齡安養」信託。然政府僅制定政策無商業行為問題，公益團體機構為非營利事業，但金融業有自金融消費者收取相對報酬，故為商業行為。而「壯世代」文字及圖形，多年前已被註冊為私人企業公司所有商標權，若金融業等營利事業機構日後配合政府「壯世代」政策，恐無法直接參考使用，否則將有商標權侵權行為。

近日「壯世代」相關文字及圖形，已「拋棄商標權」。日後金融業等配合政府「壯世代」政策，將可避免商標權侵權損害賠償風險。

（作者為銀行信託管理人員退休、高齡金融規劃顧問師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書