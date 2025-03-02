自由開講》當「高齡安養」轉角遇到「壯世代」，商業行為是否要轉彎？

◎ 王永安

經查智慧財產局商標檢索系統，商標名稱「壯世代」已於二Ｏ二五年二月六日拋棄商標權！

據自由時報二Ｏ二五年一月七日「壯促法三讀 明定55歲以上「壯世代」 2年内發布白皮書」報導，立法院上月七日三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」，訂定「壯世代」為五十五歲以上有工作能力及意願之國民，自明年施行。政府應積極推動、輔助壯世代產業之發展，培植壯世代新創及產業鏈。政府應建立壯世代金融行動方案與指標，提供相關金融商品或服務鼓勵措施，同時積極提供壯世代金融教育，強化金融識能。

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經濟部證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等十項商標權已在二月六日起消滅。圖為推動壯世代促進法立法的前民眾黨立委吳春城。（資料照）

為面對二Ｏ二五年我國人口結構將邁入新里程之超高齡社會，金管會早於二Ｏ二Ｏ年九月一日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，宣導金融業應重視高齡客戶權益，鼓勵積極投入適當資源及培育專業人才，發展高齡客戶量身訂作之全方位信託業務。信託公會也規劃並於二Ｏ二一年十一月二十日舉辦第一期「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，迄今取得認證資格人數超過三千多人，今年即將舉辦至第八屆。

金融業亦積極規劃、推廣「高齡安養」信託。安養信託係指受益人之一為年齡達五十五歲以上者或身心障礙者，以安養照護為信託目的。依信託公會統計截至二Ｏ二四年九月底已經有二十八家金融業者提供安養信託商品、累計受益人人數達17萬9,786人、累計信託財產本金1,288億元。

因應我國2025年邁入超高齡社會，金管會2020年即發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，宣導金融業應重視高齡客戶權益，鼓勵培育專業人才，發展高齡客戶量身訂作之全方位信託業務。（資料照）

金融業依政府政策積極配合規劃及行銷適合高齡化客群之金融商品，並制定相關內規，以利從業人員遵守，故該金融商品大多會參考政府政策之內容辦理，如前述之「高齡安養」信託。然政府僅制定政策無商業行為問題，公益團體機構為非營利事業，但金融業有自金融消費者收取相對報酬，故為商業行為。而「壯世代」文字及圖形，多年前已被註冊為私人企業公司所有商標權，若金融業等營利事業機構日後配合政府「壯世代」政策，恐無法直接參考使用，否則將有商標權侵權行為。

近日「壯世代」相關文字及圖形，已「拋棄商標權」。日後金融業等配合政府「壯世代」政策，將可避免商標權侵權損害賠償風險。

（作者為銀行信託管理人員退休、高齡金融規劃顧問師）

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