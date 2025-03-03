自由開講》竊取創新成果 中國AI的假繁榮

◎ 永日

竊取西方技術，捷徑超車的中國AI

中國人工智慧（AI）企業深度求索（DeepSeek）近期推出新模型，引發外界關注。然而，其技術突破並非來自自主研發，而是依賴於美國與西方國家長年累積的技術成果。長期以來，中國政府透過間諜行動、企業收購、強制技術轉移等手段，竊取西方智慧財產，以低成本開發相似產品，再以低價競爭，擠壓市場上真正的創新者。這種行徑早在半導體、電動車、5G等領域屢見不鮮，如今AI技術發展亦步上相同軌跡。

中國新創公司DeepSeek的AI模型引發全球熱議，然而，其技術突破並非來自自主研發，而是依賴於美國與西方國家長年累積的技術成果。（路透）

AI發展戰略：中共的全球野心

早在2017年，中國政府便提出「新一代人工智慧發展規劃」，目標是2030年成為全球AI領導者，這不僅是技術競爭，更是中共實現數位極權主義的重要一步。中國企業在國內運用AI監控人民、強化輿論審查，而對外則透過大規模補貼與低價競標，推銷中國製AI技術，使發展中國家對中國科技產生依賴，進一步擴展其數位專制影響力。

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2024年，中共更提出《全球人工智能治理倡議》，試圖以「負責任AI」之名，將其審查制度與監控技術推向國際，這無異於讓世界接受「AI版的社會信用體系」。

「智慧紅利」是假象，技術殖民才是真相

中國外交部發言人郭嘉昆聲稱，中國願意與各國合作發展AI，並幫助開發中國家「共享智慧紅利」。然而，事實是，中國的技術援助往往伴隨著對數據的控制與基礎設施的壟斷。例如，在「數字絲綢之路」計畫下，中國企業在非洲與東南亞提供AI技術與監控系統，實際上卻將當地數據回傳中國，並以技術門檻將這些國家綁入中國的數位生態系統。這種「數據殖民」模式，不僅危害國家安全，也讓受援國難以擺脫中國的控制。

中國與各國合作發展AI，幫助開發中國家「共享智慧紅利」。然而中國的技術援助常伴隨著對數據的控制與基礎設施的壟斷。圖為中國協助埃及打造的太空城核心設施，位於開羅以東約30公里處，靠近埃及總統塞西政府正在興建的新行政首都。（路透檔案照）

AI共產主義，全球科技的隱憂

中國的AI發展並非基於自由市場競爭，而是以國家資本主義模式，透過龐大政府資源扶持特定企業，再以不公平競爭手段攻占全球市場。更嚴重的是，中共的AI發展並非單純的科技競爭，而是一種數位極權工具，從國內監控人民，到國際上輸出「數據極權」，最終目標是建立「AI共產主義」，讓科技成為其意識形態統治的基石。國際社會應警惕中國以AI技術為手段，進一步擴張數位專制影響力，並強化對智慧財產的保護，避免真正的技術創新者被中國的竊取與補貼策略所擊垮。

（作者為自由業）

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