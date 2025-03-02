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自由開講》賴政府應積極結合「義勇軍」護衛台灣

2025/03/02 11:30

◎ 張世賢

近來許多電視台都效法壹電視，大幅報導罷免藍（爛）委運動的風潮。筆者閱聽那些熱血志工細訴接觸各色人等後的見聞，時而歡欣鼓舞，因為眾多隱藏的中間選民都紛紛站出來響應了；時而也難免黯然神傷，因為舊日黨國幽靈還盤桓不去，戒嚴手段又相繼出籠，恐嚇正義之士。

罷免藍委行動中，全國各地都有為搶救台灣，犧牲寶貴時間、自動自發為公理正義和後代福祉而出錢出力的志工。（記者蘇金鳳攝）罷免藍委行動中，全國各地都有為搶救台灣，犧牲寶貴時間、自動自發為公理正義和後代福祉而出錢出力的志工。（記者蘇金鳳攝）

有一位出身「外省」深藍家庭，從小學到大一階段都是馬迷的領銜志工，忙得連年夜飯都沒得吃，年假期間隨處可見這種令人心疼敬佩的志工，四處奔走；有一位年過七旬、十年前爆發「太陽花」學運時首先出面聲援的大學校長，接受中部某一深藍選區人士的懇託，擔當領銜罷免該區爛委的重任，令人感動、景仰；有一位不明真相的老伯，厲聲指責志工為何推動罷免，志工陪著笑臉讓他責罵，當時恰好牽著愛狗路過的小姐，立即趨前告訴老伯發起罷免的原委，他摸摸鼻子悻然離去，她則繼續牽著愛狗在附近徘徊，權充志工警衛，此情此景，真令人百感交集。

另外還有許多感人的場景，難以一一披露。這些犧牲寶貴時間、自動自發為公理正義和後代福祉而出錢出力搶救台灣的志工，其實更應該被稱為「義勇軍」。他（她）們都是十分忙碌的平民上班族、家庭主婦，或兼有二者身份。最值得注意的是，原屬國民黨骨幹的「正藍軍」也出來了，他們無法容忍該黨目前的當權派，背棄終生反共的兩蔣而公然親共賣台。另有不少藍營家庭的年輕一輩，看透了那些既得利益階層的虛偽、無恥，也加入「義勇軍」的行列，成為這次保台運動的主流之一，是期待台灣可以走向光明前途的重要憑據。

然而，渾沌不明的情勢依舊十分嚴峻，掌握許多縣市執政權的藍營，竟千方百計阻撓連署，還使出跟蹤志工、針對連署人「查水表」的老舊手段，製造寒蟬效應；更有人放話要暗殺綠營總召和幾位綠委全家，醞釀戒嚴時代的恐怖氣氛，企圖澆熄罷免怒火。

台北市罷免友善獨立書店「左轉有書」近日遭人向市府7個局處檢舉，陸續上門「查水表」。（記者林承鴻攝）台北市罷免友善獨立書店「左轉有書」近日遭人向市府7個局處檢舉，陸續上門「查水表」。（記者林承鴻攝）

這真是正義vs.邪惡的世紀之戰。慌張的藍營一直誣蔑眾多仗義保台的平民義勇軍是綠營側翼，自家卻發動黨工領銜罷免台北市口碑甚佳的綠委。在這藍綠選民共識空前的罷免狂潮裡，誰發起和中共裡應外合搞垮台灣的惡鬥，事實會說明一切。被糟蹋得無法當家的賴政府必須強硬起來，積極訴諸全民，揭穿藍白高層卑鄙齷齪的賣台陰謀，結合仗義無懼的平民義勇軍護衛台灣

（作者為退休公務員）

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