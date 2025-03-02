自由開講》中共文化戰略再升級！「福馬同城通」背後藏政治算計

◎ 茜茜

近年來中共積極利用文化手段對台灣實施「認知統戰」，試圖透過傳統節慶、文化遺產申遺等方式，營造兩岸「同文同種」的敘事，削弱台灣的文化主體性；「兩馬同春鬧元宵」燈會即是一例，透過福建與馬祖的特殊地理聯繫，中共藉此淡化台灣與中國的主權區隔；此外，中共更進一步透過台灣內部親中勢力，協助台人申辦中國身分證，以此滲透軍公教與國家體系，形成實質國安漏洞；面對這種文化與國籍雙重戰線的攻勢，台灣政府必須採取更積極的反制措施，強化國內防線，並聯合國際友台國家，共同抵禦中共的統戰企圖。

國民黨籍連江縣長王忠銘近日與連江縣議會議長、四位鄉長赴中參加「兩馬同春鬧元宵」燈會活動。（圖擷取自王忠銘臉書）

強化文化主體性，抵制「中華文化認同戰術」

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中共利用文化認同作為統戰工具，企圖透過「春節申遺」、「元宵節活動」等方式，塑造台灣與中國的歷史文化不可分割的假象；台灣政府應主動強化本土文化建設，深化台灣的節慶特色，如提升平溪天燈、鹽水蜂炮等活動的國際知名度，並推動台灣自身的文化申遺計畫，以對抗中國的文化霸權；此外，針對中國試圖將台灣文化納入中國文化版圖的行為，政府應積極在國際場域發聲，向聯合國教科文組織（UNESCO）等機構表達抗議，確保台灣的文化主體性不被中共利用。

嚴格管控國籍滲透，防堵中國身分證滲透國安體系

中共除文化統戰外，更透過台灣內部的親中勢力，助長台人申辦中國身分證，以滲透國家安全機構；此次海軍上兵持有中國身分證十年的案例，即凸顯國防部門在國籍管理上的漏洞，政府應修訂相關法規，明確規範軍公教人員不得擁有中國身分證，並建立定期清查機制，以確保國安機構不受滲透；此外，針對旅行業者、代辦業者違法協助辦理中國身分證，政府應加強執法力度，並成立專案小組，徹查中國在台灣的影響力網絡，杜絕台灣人成為中國統戰工具。

深化國際合作，揭露中國統戰真相

中國利用文化認同與國籍滲透手法對台施壓，台灣應聯合國際友台國家，共同揭露中共統戰行為；例如，與美、日、歐盟等民主國家合作，透過國際論壇、智庫研究、媒體曝光等方式，揭露中國如何利用文化活動與國籍滲透來影響台灣，並讓更多國家認識到此類手法的威脅；政府亦應透過外交管道，向聯合國、APEC、WTO等國際組織遞交報告，說明中國對台灣文化與國籍主權的侵蝕，爭取更多國際支持，共同抵制中國的統戰行動。

中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、中國居住證、中國定居證等身分證件。（圖擷取自民進黨臉書）

強化台灣身份認同，提升國人警覺心

面對中共的文化與國籍雙重統戰，台灣政府應進一步推動公民教育，強化國人對台灣文化與國家主權的認同；例如，教育部門可在學校課程中增加台灣歷史文化的內容，使年輕一代更清楚台灣的文化獨特性，避免落入「兩岸同文化」的敘事陷阱；此外，政府可運用社群媒體與廣播電視，加強對中國統戰手法的揭露與分析，提高民眾的警覺性，使其意識到參與中國統戰活動的潛在風險，從而降低台灣內部被滲透的可能性。

結語：全方位反制，確保台灣主權不受侵蝕

中國透過文化認同與國籍滲透雙管齊下，試圖削弱台灣的文化主體性與國家認同，最終目標是讓台灣「和平統一」成為可行選項，台灣政府必須從文化、法律、外交與公民教育等多方面著手，全面反制中國的統戰手段，確保台灣的主權不受侵蝕；於此台灣才能在國際社會中維持自身的獨立性，並凝聚內部共識，共同抵禦中共的各種滲透企圖。

（作者為研究生）

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