晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共文化戰略再升級！「福馬同城通」背後藏政治算計

2025/03/02 17:00

◎ 茜茜

近年來中共積極利用文化手段對台灣實施「認知統戰」，試圖透過傳統節慶、文化遺產申遺等方式，營造兩岸「同文同種」的敘事，削弱台灣的文化主體性；「兩馬同春鬧元宵」燈會即是一例，透過福建與馬祖的特殊地理聯繫，中共藉此淡化台灣與中國的主權區隔；此外，中共更進一步透過台灣內部親中勢力，協助台人申辦中國身分證，以此滲透軍公教與國家體系，形成實質國安漏洞；面對這種文化與國籍雙重戰線的攻勢，台灣政府必須採取更積極的反制措施，強化國內防線，並聯合國際友台國家，共同抵禦中共的統戰企圖。

國民黨籍連江縣長王忠銘近日與連江縣議會議長、四位鄉長赴中參加「兩馬同春鬧元宵」燈會活動。（圖擷取自王忠銘臉書）國民黨籍連江縣長王忠銘近日與連江縣議會議長、四位鄉長赴中參加「兩馬同春鬧元宵」燈會活動。（圖擷取自王忠銘臉書）

強化文化主體性，抵制「中華文化認同戰術」

中共利用文化認同作為統戰工具，企圖透過「春節申遺」、「元宵節活動」等方式，塑造台灣與中國的歷史文化不可分割的假象；台灣政府應主動強化本土文化建設，深化台灣的節慶特色，如提升平溪天燈、鹽水蜂炮等活動的國際知名度，並推動台灣自身的文化申遺計畫，以對抗中國的文化霸權；此外，針對中國試圖將台灣文化納入中國文化版圖的行為，政府應積極在國際場域發聲，向聯合國教科文組織（UNESCO）等機構表達抗議，確保台灣的文化主體性不被中共利用。

嚴格管控國籍滲透，防堵中國身分證滲透國安體系

中共除文化統戰外，更透過台灣內部的親中勢力，助長台人申辦中國身分證，以滲透國家安全機構；此次海軍上兵持有中國身分證十年的案例，即凸顯國防部門在國籍管理上的漏洞，政府應修訂相關法規，明確規範軍公教人員不得擁有中國身分證，並建立定期清查機制，以確保國安機構不受滲透；此外，針對旅行業者、代辦業者違法協助辦理中國身分證，政府應加強執法力度，並成立專案小組，徹查中國在台灣的影響力網絡，杜絕台灣人成為中國統戰工具。

深化國際合作，揭露中國統戰真相

中國利用文化認同與國籍滲透手法對台施壓，台灣應聯合國際友台國家，共同揭露中共統戰行為；例如，與美、日、歐盟等民主國家合作，透過國際論壇、智庫研究、媒體曝光等方式，揭露中國如何利用文化活動與國籍滲透來影響台灣，並讓更多國家認識到此類手法的威脅；政府亦應透過外交管道，向聯合國、APEC、WTO等國際組織遞交報告，說明中國對台灣文化與國籍主權的侵蝕，爭取更多國際支持，共同抵制中國的統戰行動。

中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、中國居住證、中國定居證等身分證件。（圖擷取自民進黨臉書）中共為統戰台灣，誘拉台灣民眾申辦中國身分證、中國居住證、中國定居證等身分證件。（圖擷取自民進黨臉書）

強化台灣身份認同，提升國人警覺心

面對中共的文化與國籍雙重統戰，台灣政府應進一步推動公民教育，強化國人對台灣文化與國家主權的認同；例如，教育部門可在學校課程中增加台灣歷史文化的內容，使年輕一代更清楚台灣的文化獨特性，避免落入「兩岸同文化」的敘事陷阱；此外，政府可運用社群媒體與廣播電視，加強對中國統戰手法的揭露與分析，提高民眾的警覺性，使其意識到參與中國統戰活動的潛在風險，從而降低台灣內部被滲透的可能性。

結語：全方位反制，確保台灣主權不受侵蝕

中國透過文化認同與國籍滲透雙管齊下，試圖削弱台灣的文化主體性與國家認同，最終目標是讓台灣「和平統一」成為可行選項，台灣政府必須從文化、法律、外交與公民教育等多方面著手，全面反制中國的統戰手段，確保台灣的主權不受侵蝕；於此台灣才能在國際社會中維持自身的獨立性，並凝聚內部共識，共同抵禦中共的各種滲透企圖。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書