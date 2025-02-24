自由開講》台灣的驕傲 外國人的天堂

◎ 常遇秋

外媒《每日鏡報》（Tagesspiegel）2月報導「歐洲向右轉：4個值得移居的國家」，列舉了4個國家適合移民目的地，包括冰島、加拿大、烏拉圭及台灣。

外媒《每日鏡報》點名台灣為亞洲移民理想國家。（彭博）



近日世界紛擾，歐洲極右翼勢力抬頭，過去適合移民的芬蘭與瑞典等國家，已興起排外浪潮，未必適合移居。反觀台灣，治安良好，醫療進步，社會多元包容，是優質的適合移居國家，台灣也需要國外的優異人才，藉此強化台灣。

在亞洲國家中，台灣是唯一入選的國家。台灣一直喜愛跟日本、新加坡與南韓較量，這次他們都沒有入榜，已經看不到台灣的車尾燈，我們再次寫下「台灣之光」。

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《每日鏡報》表示，台灣的「民主」、低犯罪率、健全的基礎設施，以及友善技術人才簽證，就是理想的移居的原因。

台灣過去受到詬病的移民政策已經修訂，歡迎「技術移民」，根據台灣國家發展所需的科技與數位產業等人才，提供3年有效工作簽證。

台灣的民主制度一直備受外媒讚嘆；「台灣最美的風景，是人」，這是國際認證；全球自由度排名中，台灣長期名列前茅！

台灣是外國人心中的天堂，歐洲把移居台灣當作首選！台灣人不該再妄自菲薄，好好珍惜台灣，以台灣人為傲吧！

（作者為教育工作者）

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