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自由開講》少數不理性的環團行為 終將受多數民眾唾棄

2025/03/01 17:00

◎ 洪孝全

近日拜讀台灣環境保護聯盟前會長劉志堅先生在媒體投書的〈四接環評審查，環團表現令人汗顏〉一文， 心有戚戚焉 。越來越多人發現特定人士長期以「環團」之名，無理阻撓各類公共政策審查的行為。

協和四接環評案，環團堅持必須正反專家都到場才能繼續審查，在環評會議主席宣布進入內部審查階段，環團仍不願撤場，前立委陳椒華等人甚至與環評委員爆發口角。（記者吳柏軒攝）協和四接環評案，環團堅持必須正反專家都到場才能繼續審查，在環評會議主席宣布進入內部審查階段，環團仍不願撤場，前立委陳椒華等人甚至與環評委員爆發口角。（記者吳柏軒攝）

多年前，我也曾親身經歷類似事件。當時，反對台南鐵路東移的社運人士組成「土地正義」團體，無差別反對各地公共建設開發案件擴張聲勢。該團體在時任立委陳椒華的支持下，甚至介入反對鄉村地區的公共設施保留地開發案，無視當地多數居民對學校用地解編的期待。該團體不僅在聽證會開始前即高聲叫囂，試圖影響當地輿論，更在會議進行時，以程序問題杯葛審查，拍桌鼓譟、四處走動直播，嚴重干擾會議進行，甚至公然辱罵主持人，挑釁維安警察，完全無視民主程序應有的討論秩序。

正如劉志堅先生所述，這類團體杯葛議事的模式高度雷同。首先，他們對程序提出異議，接著憑藉對在地事務的有限理解，提出各種無的放矢的問題，即使相關單位已明確回應，仍執意否決，最終目的就是占據所有發言時間，迫使會議流產。這種不理性的杯葛行為，宛如兒戲，只為阻撓政策落實，卻從未提出可行的替代方案。也難怪時代力量在她擔任黨主席期間徹底瓦解。

陳椒華擔任立委期間，許多政府官員因擔憂遭其糾纏，而選擇迴避直接衝突，使她習以濫用立委職權，長期施壓公務部門。以此次四接環評審查為例，她未具備相關專業知識，卻一再杯葛審查進程，甚至不惜扭曲事實，將低污染的天然氣形容為高污染能源，這種不負責任的抹黑手法，已非首次出現。過去，她曾因不專業的指控鬧出多起爭議，例如：

在國防事務上，穿著山寨防彈背心質疑國防部的設計，結果當場被澄清是誤解；

疫情期間，質疑ACIP委員審查疫苗的專業能力，卻遭專業醫師批評其論點荒謬，甚至被指「毫無民意基礎卻誤導民眾」；

在學甲爐碴事件中，不顧事實，頻繁要求開挖與鑽探，遭台南市政府公開譴責其指控「不實」、「烏龍一場」

陳椒華擔任立委時質疑國防部的防彈背心設計不良難穿脫，軍備局澄清，立委身上穿的防彈背心不是國防部制式裝備，並現場示範，僅3動作、不到2秒時間就著裝完畢。（資料照，擷取自陳椒華臉書直播）陳椒華擔任立委時質疑國防部的防彈背心設計不良難穿脫，軍備局澄清，立委身上穿的防彈背心不是國防部制式裝備，並現場示範，僅3動作、不到2秒時間就著裝完畢。（資料照，擷取自陳椒華臉書直播）

這些事件的共通點，皆是以片面立場否定專業，最終鬧出笑話，徒增社會成本。

在民主社會，言論自由應受到保障，但這並不意味著個別人士能為自身立場而剝奪多數民眾的權益。當少數人以杯葛與抹黑手段影響公共決策時，政府應更果斷應對，堅定維護理性討論的空間，避免讓政策制定淪為鬧劇。期待未來政府機關能更勇於對這類行為說「不」，以正視聽，維護公共利益。

（作者為服務業）

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