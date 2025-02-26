晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》謝國樑搞不懂 基隆罷免有三種！

2025/02/26 08:30

◎ 林冠宇

基隆市長謝國樑嘴上高喊「他認為現在所有的罷免都是惡意且不合理」，之前也說過「不贊成任何形式的罷免」，結果馬上交代國民黨報復性罷免，雙重標準一覽無遺，打自己臉的速度更是前所未見，刻意混淆三種罷免，完全是把市民當白癡，混淆視聽的極致！

基隆市長謝國樑。（資料照）基隆市長謝國樑。（資料照）

前一個歷經多次罷免以及選舉的城市是高雄。從罷免韓國瑜、補選陳其邁、到黃捷罷免案，市民的智慧清楚區分三者的意義，給了國民黨教訓、高雄市政的復甦，也保護了優質的在地議員。從這件事來看，沒學到教訓的，反而是國民黨跟謝國樑。

基隆的第一種罷免，就是謝國樑市長罷免案，主體在市民、原因在市政、問題在個人。當時謝國樑因獨步全球為Gogoro的送車政策開始胡搞，更開直播胡言亂語怒罵議員，宣稱國門廣場要蓋摩天輪，包含染疫慰問金跳票、開放騎樓停車、帶警察破門東岸等施政手法搞得全市無所適從、混亂不堪，導致市民怒火沖天，各項媒體評分指標幾乎都是吊車尾，全台灣所有縣市首長就他一個要被罷免，相信那段過程對所有市民都是印象深刻，不需要多言。

去年10月，拆樑志工在市場等地宣傳罷免市長謝國樑。（資料照，記者盧賢秀攝）去年10月，拆樑志工在市場等地宣傳罷免市長謝國樑。（資料照，記者盧賢秀攝）

基隆的第二種罷免，是現在的全國大罷免，主體在公民、原因在國會、問題在藍白。在野黨通過毀憲亂政的財劃法、憲訴法、選罷法，掏空中央預算導致政策無法執行、剝奪人民提出釋憲的權利、大幅提高人民監督民意代表的門檻，這都是全國公民對於白藍多數國會的不滿，每一位國民黨、民眾黨的立委，都是這次法案表決的推手。

基隆的第三種罷免，是國民黨提出的議員罷免案，主體在國民黨、原因在政治、問題在哪不知道。第一種罷免和第二種罷免，民進黨都是尊重公民意見，畢竟不是獨裁國家，政府當然不能阻擋人民行使罷免權。但國民黨卻忽略民間的憤怒，刻意牽拖民進黨，更把市政混亂、國會亂象造成的問題，算到地方監督市政的議員頭上，其邏輯就跟市政和國會一樣不知所云。

謝國樑刻意混淆三種罷免的定位和意義，不去探究罷免案成型的原因，甚至不檢討自己政黨在市政、國會上的施政及立法品質，更因為政治報復的動機，直接以地方黨部展開罷免案，是百分之百的非理性行動，沒有對國家的幫助、沒有對政策的探討，唯一有的，只有國民黨跟謝國樑惡質的政治思考和報復仇恨。

反制罷免藍委林沛祥，有民團發起罷免基隆綠營4名議員。（記者羅國嘉攝）反制罷免藍委林沛祥，有民團發起罷免基隆綠營4名議員。（記者羅國嘉攝）

國民黨的基隆市黨部，難道敢不問過謝國樑就發動罷免？如果不問，就是看不起這位市長，如果問過，這就不是默許，而是謝國樑的背書。在遇到自己罷免的時候，就是說「反對惡意罷免」，號召罷免別人的時候，就退居幕後指揮，這不是雙標，什麼才是雙標？

第一種罷免，為了城市家鄉。

第二種罷免，為了保護國家。

第三種罷免，為了政黨利益。

三種罷免都分不清楚，謝國樑與國民黨，請不要把基隆市民當白癡。

（作者為基隆市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書