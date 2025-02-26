自由開講》謝國樑搞不懂 基隆罷免有三種！

◎ 林冠宇

基隆市長謝國樑嘴上高喊「他認為現在所有的罷免都是惡意且不合理」，之前也說過「不贊成任何形式的罷免」，結果馬上交代國民黨報復性罷免，雙重標準一覽無遺，打自己臉的速度更是前所未見，刻意混淆三種罷免，完全是把市民當白癡，混淆視聽的極致！

基隆市長謝國樑。（資料照）

前一個歷經多次罷免以及選舉的城市是高雄。從罷免韓國瑜、補選陳其邁、到黃捷罷免案，市民的智慧清楚區分三者的意義，給了國民黨教訓、高雄市政的復甦，也保護了優質的在地議員。從這件事來看，沒學到教訓的，反而是國民黨跟謝國樑。

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基隆的第一種罷免，就是謝國樑市長罷免案，主體在市民、原因在市政、問題在個人。當時謝國樑因獨步全球為Gogoro的送車政策開始胡搞，更開直播胡言亂語怒罵議員，宣稱國門廣場要蓋摩天輪，包含染疫慰問金跳票、開放騎樓停車、帶警察破門東岸等施政手法搞得全市無所適從、混亂不堪，導致市民怒火沖天，各項媒體評分指標幾乎都是吊車尾，全台灣所有縣市首長就他一個要被罷免，相信那段過程對所有市民都是印象深刻，不需要多言。

去年10月，拆樑志工在市場等地宣傳罷免市長謝國樑。（資料照，記者盧賢秀攝）

基隆的第二種罷免，是現在的全國大罷免，主體在公民、原因在國會、問題在藍白。在野黨通過毀憲亂政的財劃法、憲訴法、選罷法，掏空中央預算導致政策無法執行、剝奪人民提出釋憲的權利、大幅提高人民監督民意代表的門檻，這都是全國公民對於白藍多數國會的不滿，每一位國民黨、民眾黨的立委，都是這次法案表決的推手。

基隆的第三種罷免，是國民黨提出的議員罷免案，主體在國民黨、原因在政治、問題在哪不知道。第一種罷免和第二種罷免，民進黨都是尊重公民意見，畢竟不是獨裁國家，政府當然不能阻擋人民行使罷免權。但國民黨卻忽略民間的憤怒，刻意牽拖民進黨，更把市政混亂、國會亂象造成的問題，算到地方監督市政的議員頭上，其邏輯就跟市政和國會一樣不知所云。

謝國樑刻意混淆三種罷免的定位和意義，不去探究罷免案成型的原因，甚至不檢討自己政黨在市政、國會上的施政及立法品質，更因為政治報復的動機，直接以地方黨部展開罷免案，是百分之百的非理性行動，沒有對國家的幫助、沒有對政策的探討，唯一有的，只有國民黨跟謝國樑惡質的政治思考和報復仇恨。

反制罷免藍委林沛祥，有民團發起罷免基隆綠營4名議員。（記者羅國嘉攝）

國民黨的基隆市黨部，難道敢不問過謝國樑就發動罷免？如果不問，就是看不起這位市長，如果問過，這就不是默許，而是謝國樑的背書。在遇到自己罷免的時候，就是說「反對惡意罷免」，號召罷免別人的時候，就退居幕後指揮，這不是雙標，什麼才是雙標？

第一種罷免，為了城市家鄉。

第二種罷免，為了保護國家。

第三種罷免，為了政黨利益。

三種罷免都分不清楚，謝國樑與國民黨，請不要把基隆市民當白癡。

（作者為基隆市民）

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