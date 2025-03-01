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自由開講》若沒立委「介入」 學生怎領發票特別獎一千萬？

2025/03/01 15:00

◎ 邱士德

立委李坤城表示收到一名學生陳情，指中了發票特別獎1000萬，這本來是意外之財。但是，國稅局認為可能有「營業人」的身分而無法領取，讓學生空歡喜一場。

立委李坤城親自上場與國稅局溝通，釐清事證及確認本案當事人身分之後，「認爲」沒有具體事證，可以證明該當事人爲加值型及非加值型營業稅法規定之營業人，所以該學生中獎人，最終可以「領到獎金」。這是可喜可賀之事！

立委李坤城指稱，收到一名學生陳情，中了發票特別獎1000萬卻被國稅局認為可能有「營業人」的身分而無法領取，經過溝通後，最後結果逆轉。（圖擷取自李坤城臉書）立委李坤城指稱，收到一名學生陳情，中了發票特別獎1000萬卻被國稅局認為可能有「營業人」的身分而無法領取，經過溝通後，最後結果逆轉。（圖擷取自李坤城臉書）

但是，這喜事傳出之後，許多「庶民」內心卻是百味雜陳。

一般沒有背景的庶民，先是感謝有立委見義勇為，為民發聲；但內心又是感嘆，如果自己沒有立委當靠山，如何爭取到自己「應有的權益」？

「法律之前，人人平等」，不該只是一句口號。如果學生應該領取這一千萬獎金，理當依法給予學生；如果學生依法不該領取這筆獎金，不該因為立委介入，透過官員的解釋，就因此轉彎可領獎金！

有人讚許立委勤政愛民，有人悲傷原來台灣立委仍然享有「特權」，能讓官員「腦筋急轉彎」，瞬間變過關，立場可以從「不可領取一千萬」，轉變成「當然可以領取一千萬」！

立委是否有特權？各自解讀吧！

（作者為教育工作者）

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