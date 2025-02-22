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曹興誠八不居士》台灣最可靠的盟友，就是中共的愚蠢

我也提到，眼見台灣大罷免勢不可擋，立法院內的中共病毒即將被清洗出局，中共慌不擇路，竟然指揮所有匪媒賤嘴，集體以侵犯隱私、人格霸凌的方式攻擊我，希望也恐嚇所有罷免的領銜人。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/22 09:46

◎曹興誠

昨天（0221）行程滿載，上午在Halifax 國際安全論壇以英文演講，主要內容強調，中共本質是地痞流氓，他們的存在就像病毒，危害世界安全、進步。

2月21日行程滿載，上午在Halifax 國際安全論壇以英文演講 。（取自貼文）2月21日行程滿載，上午在Halifax 國際安全論壇以英文演講 。（取自貼文）

我也讓各國的與會者了解，台灣是防堵中共病毒的前線重地。目前立法院遭到病毒入侵，民間正在努力以大罷免來清除這些病毒。

讓各國與會者了解，台灣是防堵中共病毒的前線重地。（取自貼文）讓各國與會者了解，台灣是防堵中共病毒的前線重地。（取自貼文）

下午去參加博明（Matt Pottinger ）「沸騰的護城河」中文新書發表會，講述台灣最可靠的盟友，就是中共的愚蠢。

博明（Matt Pottinger ）「沸騰的護城河」中文新書發表會。（取自貼文）博明（Matt Pottinger ）「沸騰的護城河」中文新書發表會。（取自貼文）

1950年美國已經決定放棄台灣，中共卻去發動韓戰，逼使美國立刻把台灣列入第七艦隊的保護範圍。

香港1997年已經被統一，中共為什麼還要發動鎮壓？因為香港有言論自由、出版自由，可以拆穿中共的愚蠢邪惡，所以他們必須訂定所謂國安法，剝奪港人的言論自由。

他們想吞併台灣，也是害怕台灣的自由。

我也提到，眼見台灣大罷免勢不可擋，立法院內的中共病毒即將被清洗出局，中共慌不擇路，竟然指揮所有匪媒賤嘴，集體以侵犯隱私、人格霸凌的方式攻擊我，希望也恐嚇所有罷免的領銜人。

講述台灣最可靠的盟友，就是中共的愚蠢。（取自貼文）講述台灣最可靠的盟友，就是中共的愚蠢。（取自貼文）

這種紅衛兵手法的愚蠢惡劣，只是侮辱台灣人的智商，挑戰台灣人的容忍限度，只會讓大家同仇敵慨，讓罷免動力更加強大。

我會因為匪媒賤嘴的集體撥糞而失去鬥志？那未免太不了解我了。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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