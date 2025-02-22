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黑暗流浪者》美國人看台灣選擇 就是親美或親中！

台灣人若不想讓美國人誤會，以為我們親中且贊成削減國防預算，就要用大罷免堅定表態，下架親中賣台的藍白立委，告訴全世界台灣的主流民意絕不親中，不想被併吞，而且很願意增加國防預算保護自己。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/02/22 09:30

◎黑暗流浪者

美國人的邏輯其實很簡單，對他們來說，A就是A，B就是B而不是「表面上是A，但因為某種原因，所以A其實是B」，美國人只會覺得你明明想的是B，為什麼還要說是A，你不老實，他們不能理解這種口是心非的中國式思維。

當立法院是親中勢力過半時，美國不會試圖去理解台灣的選制問題。（資料照）當立法院是親中勢力過半時，美國不會試圖去理解台灣的選制問題。（資料照）

所以當美國人面對台灣人的政治選擇時，他們只會看選舉結果是親美還是親中，不會去細究為什麼出現這種投票行為，那是政治學者要煩惱的事。

當立法院是親中勢力過半時，他們不會試圖去理解台灣的選制問題，也不會管台灣選民想著「要教訓民進黨」、「把國家還給你」、「三黨不過半，監督制衡」、「抗中保台並不代表要支持民進黨」，他們只會覺得台灣主流民意一定是親中，畢竟如果不親中，怎麼會選出親中勢力過半的結果呢？

台灣人若不想讓美國人誤會，以為我們親中且贊成削減國防預算，就要用大罷免堅定表態。（資料照）台灣人若不想讓美國人誤會，以為我們親中且贊成削減國防預算，就要用大罷免堅定表態。（資料照）

台灣人若不想讓美國人誤會，以為我們親中且贊成削減國防預算，就要用大罷免堅定表態，下架親中賣台的藍白立委，告訴全世界台灣的主流民意絕不親中，不想被併吞，而且很願意增加國防預算保護自己。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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