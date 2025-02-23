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矢板明夫觀點》 赴中風險多 1年來52台灣人「被失蹤」

我曾經被派駐北京10年，長期追蹤採訪在中國「被失蹤的日本人」。在我的印象中，10年間在中國有13個日本人被失蹤。對日本來說，已經是一個非常高的數字。沒想到，和台灣比起來，是小巫見大巫。
矢板明夫

矢板明夫

2025/02/23 21:00

◎矢板明夫

不看不知道，一看嚇一跳。前兩天，陸委會主委邱垂正在廣播節目中指出，中共頒布「懲獨22條」後，台灣人去中國的風險提高。

中國持續盤查、留置及關押台灣人，陸委會主委邱垂正示警指出，國人赴中有相當風險。（資料照）中國持續盤查、留置及關押台灣人，陸委會主委邱垂正示警指出，國人赴中有相當風險。（資料照）

根據陸委會統計，自去年1月1日至今，已有52人在對岸失聯或疑似遭到刑事拘留。且對岸不會主動通報，都是陸委會在接獲家屬通報、透過機制要求對岸協查，對方才告知是否遭到拘留，以及關押在何地。

也就是說，如果在台灣沒有家屬，或者家屬不願意通報的話，就無從得知。所以，在中國「被失蹤」的台灣人，應該超過這個數字。

在中國「被失蹤的日本人」10年約13人

我曾經被派駐北京10年，長期追蹤採訪在中國「被失蹤的日本人」。在我的印象中，10年間在中國有13個日本人被失蹤。對日本來說，已經是一個非常高的數字。沒想到，和台灣比起來，是小巫見大巫。

邱垂正講的這52人當中，還不包括我的好朋友，八旗文化出版社的總編輯富察。因為富察是2023年3月在上海被失蹤的。

除非是傅總召後台很硬 可以在台港中來去自如

所以再次提醒大家，去中國是有風險的。即使你認為自己是良民，從來不犯罪、不關心政治、不可能被中國的治安機關盯上，但在中國治安人員眼中，你是不是「台獨」，你自己說了不算數。如果你不承認，關起來折磨一段時間，就一定會承認了。

除非你在中南海有很硬的關係，像國民黨立院總召傅崐萁一樣。（取自貼文）除非你在中南海有很硬的關係，像國民黨立院總召傅崐萁一樣。（取自貼文）

除非你在中南海有很硬的關係，像國民黨立院總召傅崐萁一樣，可以「代表台灣中央政府」，在台北、香港、北京之間來去自如。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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