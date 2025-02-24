自由開講》感謝站出來的金門人

◎ 羅梓

2 月 19 日下午，有志「剿匪、抗共」的台灣人都在注意金門罷免有沒有達標，雖然非常可惜的只差一些，但是這種震攝效果其實是夠的。因為表示金門出現了一批新的力量，訴說著他們不願意有這樣的立委，不願意立委選上就可以囂張，不願意被這種立委代表金門人。

金門出現了一批新的力量，訴說著不願意被這種立委代表金門人。（資料照）

雖然大家都知道罷免新制有其困難度，所以都趕著要在新制生效前送件，這的確是一種直覺上的策略。但是不要忘記，罷免其實是一種可以無限制重來的活動，也是一個讓民意可以更大聲的活動，一個可以抑制民意代表權力的活動。

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提高難度，就是僅是提高難度而已。難度並不會消弭民眾對惡質民意代表的觀感，也不代表民意就會從此消失。

就像是大家害怕被查水表，被黑道威脅，被嗆聲，但是只要越來越多人站出來，這種對罷免不利的氣氛就會慢慢消失，它就不再是一種可以被操縱的活動。

我們會習慣於監督民意代表，在我們察覺選出不對的人時，出來發聲並且讓他下台，而毋需忍受民意代表以為他可以在任期中為所欲為。

站出來很重要。站出來真的很重要！

所有的議題、所有的進步，都是從你我這樣一步站出來。有錢出錢，有力出力。真心感謝這次站出來的金門人們，大家看見了金門人的勇氣，讓大家知道有不同的金門人不願意被紅色挾持。陳玉珍再說什麼，我們就再用力支援一次金門！

「罷免陳玉珍」第一階段努力到最後一刻，差一點點未能達標。圖為民眾手舉標語表達不滿。（資料照）

只要願意站出來，這些惡質立委就會慢慢消音，我們就可以建立更好的選舉制度跟選舉文化，讓更好的立委留下，讓優秀的人願意出任民意代表。

（作者從事教職）

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