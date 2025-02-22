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自由開講》美國國務院更新「美台關係」 所傳達的善意訊息

2025/02/22 10:30

◎ 蘇緯政

近期，美國國務院更新官網「美台關係」的論述，移除「不支持台獨」等字眼並強調美方期盼兩岸分歧能以和平、不受脅迫，且為兩岸人民所接受的方式解決。此外，針對台灣在國際社會的角色，美國明確表示將「持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」。由此可見，美國不僅對台灣釋出善意，也展現台灣作為美國在印太地區的重要合作夥伴。

美國國務院0213更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字。（取自美國務院官網）美國國務院0213更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字。（取自美國務院官網）

首先，本次刪除「不支持台獨」等字句，反映出美國對台政策的戰略性調整。即使美方再次強調維持「一中政策」，並依據《台灣關係法》、「美中三公報」與「六項保證」來確保台海和平與穩定，但此次調整顯示，美國在台灣及兩岸議題的立場將更加靈活。

再者，美方調整了對台灣國際參與的表述，改為「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。」這與之前「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」的論述相比，支持台灣的力道明顯增強。美方的表態，無疑有助於進一步開拓台灣的國際空間，並向長期打壓台灣的中國施加壓力。

美方調整對台灣國際參與的表述，「將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。」圖為世衛組織。（法新社檔案照）美方調整對台灣國際參與的表述，「將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。」圖為世衛組織。（法新社檔案照）

此外，美方更強調「台灣已成為美國在貿易、投資、半導體、其他關鍵供應鏈、科技、健康、教育，以及推動民主價值等領域的重要合作夥伴。」的確，美國在技術競爭與產業安全的考量下，必須積極與台灣合作，以確保半導體供應穩定。從地緣政治角度來看，台灣位於第一島鏈核心，是美國印太戰略的關鍵，強化台灣的防衛能力，有助於遏制中國擴張。而且，台灣是國際社會民主夥伴，美國若未能有效協防台灣，將損及全球盟友信任，影響國際領導地位。

美國國務院更新官網「美台關係」的論述，顯示台美關係已進入新的階段。此外，台灣在全球戰略、經濟與民主價值同盟的重要性日益提升，已成為美國不可或缺的重要合作夥伴。未來，台灣應持續拓展並深化與美國的關係，鞏固雙邊互信與合作，維持台海和平與穩定，提升台灣的經濟韌性與影響力。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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