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名家分享～馮睎乾》香港「11哥」之例 明顯是中共認知戰

可以肯定的是，謝寒冰及背後爆料者的目標，不是要破壞曹興誠的婚姻，因為他在2020年已經跟第二任太太離婚了；爆料的目標，是透過桃色八卦抹黑曹興誠近年「抗中保台」的動機，意圖混淆視聽，分裂守護台灣的陣營
名家分享

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2025/02/21 17:30

◎馮睎乾

昨天（0217）台灣有一宗桃色八卦，惹來大眾議論紛紛。媒體人謝寒冰在節目《有哏來爆》爆料，指聯電創辦人曹興誠於2015年與一名比他年輕40歲的中国女子單忠華有婚外情，更貼出多張曹、單二人的親密照片，包括依偎、拖手、擁吻，甚至有曹興誠的裸照（但照片經過處理，模糊了敏感部位）。

謝寒冰爆料曹興誠在中國發生婚外情，還公開多張私密照。（翻攝YouTube）謝寒冰爆料曹興誠在中國發生婚外情，還公開多張私密照。（翻攝YouTube）

曹興誠即日發了兩個聲明回應，說有人散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片，「都是合成的」，並確定會對散播者提告求償。老實說，這種旨在「人格謀殺」的桃色醜聞操作，我在香港看太多，早已麻木。

幾年前，香港黨媒也常常針對年輕社運人士「爆料」，如黃之鋒，2020年文匯報有篇報道，標題是「河童好艷福 拖舊愛閨密爆房」，暗示他用眾籌得來的錢吃喝玩樂、開房縱慾，把黃之鋒描繪成一副「小淫蟲」模樣。正常香港人有什麼反應？答案是沒有反應，大家只視為笑話。

幾年前，香港黨媒也常常針對年輕社運人士「爆料」，如黃之鋒。（資料照）幾年前，香港黨媒也常常針對年輕社運人士「爆料」，如黃之鋒。（資料照）

曹興誠在2015年有沒有外遇，如果你不是他的老婆，是根本不需要知道的。退一萬步，假設這位富商真有一個比他年輕40歲的情婦，那也算不上什麼醜聞，甚至不是新聞——要是「中国小三」是一個比曹興誠年長40歲的人瑞，這件事才有一點兒新聞價值。

我認為，台灣人實在沒必要關心曹是否有外遇，更不必認真推敲曹、單手指的刺青密碼（曹的手指刺有「忠」字，單的手指有「誠」字），或出動ChatGPT考究裸照真偽。整件事真正值得關注的重點，是爆料者想藉此達到什麼目的？

可以肯定的是，謝寒冰及背後爆料者的目標，不是要破壞曹興誠的婚姻，因為他在2020年已經跟第二任太太離婚了；爆料的目標，是透過桃色八卦抹黑曹興誠近年「抗中保台」的動機，意圖混淆視聽，分裂守護台灣的陣營。謝寒冰在節目下半段中，花了很多時間暗示有人掌握曹興盛的黑材料，藉以操控他搞亂台灣，不妨看看謝寒冰說了什麼：

「一個七十歲以上的人，內心居然還能如此澎湃，做出這些事情來，定力如此之差。那我就想請教——一個女孩子就可以誘惑你？那麼你現在回到台灣來，大鳴大放地做出種種所謂『抗中保台』的行動，這到底是你真心想要做的？還是有某些人指使你這樣做？

「你會不會是有什麼把柄，被人家抓在手上，所以你不得不這樣做？我想這是一個非常合理的質疑。因為照理來說，以曹董事長的位階，他完全可以不用去做這些事情。 」

謝寒冰又說：
「現在的曹興誠，不僅僅是一個退休的商人，他正在台灣領銜罷免在野黨立委。這麼一個積極參與政治活動的人，如果他的行動背後其實有人操控，那請問大家，這不算是台灣的國家安全危機嗎？這難道不需要徹查到底嗎？這難道不值得我們深入探究嗎？ 」

「現在的曹興誠，不僅僅是一個退休的商人，他正在台灣領銜罷免在野黨立委。」（資料照）「現在的曹興誠，不僅僅是一個退休的商人，他正在台灣領銜罷免在野黨立委。」（資料照）

以上引述的話，就是這一波桃色醜聞操作的真正用意，司馬昭之心路人皆知。我不排除台灣有些腦袋灌水的人聽了，馬上就信以為真。但只要憑常理想一想，就知道這些說法不止站不住腳，更是自相矛盾。

第一，正如我上面說了，這種事就算是真，也不是什麼醜聞，畢竟曹興誠出軌的不是一隻母狗，也不是狎玩未成年少女，光憑一張疑似P出來的「裸照」，怎可能操控曹興誠？

第二，黑材料來自中国，如果這是貨真價實的材料，足以要脅曹興誠，令他俯首帖耳，那麼「操控」他的人也只可能是中共，中共沒理由把黑材料拱手送給別人。但如果曹興誠是被中共控制，他理應在台灣大力宣揚「統一」，怎會去「抗中保台」呢？

參考香港實例，真正的黑材料向來是不公開的，最經典例子莫如「閃卡藏西環，一生為共奴」的「十一哥」（「十一」代表「與未成年少女發生性行為」）。話說廿年前左右，將參選立法會的「十一哥」被雜誌找到嫖宿未成年少女的黑材料，把「十一哥」嚇得淚灑當場，就在醜聞爆發前夕，有強力部門及時阻止雜誌報道，更替他藏起裸照，免除了「十一哥」牢獄之災。自此，他的政治立場便180度轉變。

看懂嗎？100%真實的黑材料是不會發布的，這樣才可以一直要脅對方，讓他長期為奴，彷彿對付孫悟空的緊箍咒。那些能公之於眾的，若非子虛烏有的笑話，就是半實半虛的小說，都是「認知作戰」的陰謀詭計，認真你就輸了。所以，台灣大眾要認清的事實，只有一點：不管曹興誠有什麼感情生活，都跟他「抗中保台」的使命毫無關係，也沒有人能夠藉此「操控」他。

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2022-9-24

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自一個馮睎乾十三維度臉書

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