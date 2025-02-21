自由開講》全民健保30週年：莫忘初衷，永續精進

◎ 洪子仁

今年三月，台灣全民健康保險（簡稱全民健保）迎來30週年。回顧1995年全民健保的創立，其核心精神是「自助互助，風險共同分擔」，讓有能力者幫助弱勢，健康者協助病患，年輕人支撐年長者，透過社會保險機制，確保所有民眾皆能獲得基本醫療保障。30年來，全民健保讓台灣的醫療可近性（accessibility）顯著提升，民眾就醫便利，醫療負擔合理，滿意度長期維持在九成以上。然而，在健保財務與醫療需求持續變化的現實下，近年健保體系窘態畢露不斷有新的挑戰，值得我們在此時刻深思與改革。

今年三月，全民健保將迎來30週年。（資料照）

全民健保成功與困境

全民健保的實施，使台灣成為全球少數能提供「低財務門檻、高可近性」醫療的國家之一。台灣民眾可自由選擇就醫機構，雖然有分級轉診制度，但因強度不足，民眾不受轉診制度限制，即便直接前往醫學中心，也能迅速獲得醫療服務，轉診率長期不到10 %。然而這樣的就醫便利性卻在財務制度的限制下，衍生出一系列問題。

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其中，2002年引入的健保總額支付制度（Global Budget System）雖然有效控制了醫療費用增長，但同時也讓健保支出成長率受到抑制。近年來，隨著人口高齡化、新藥與新科技的發展、民眾就醫頻率增加，醫療需求持續攀升，但健保總額成長率卻始終維持在3.4%以下，導致醫療資源供需失衡。醫療機構面對支付制度的打折給付，經營壓力逐年增加，近年來更因疫情衝擊，加劇醫護人力流失，進一步引發病床縮減、急診壅塞等問題。

近年來，隨著醫療需求持續攀升，但健保總額成長率卻始終維持在3.4%以下，導致醫療資源供需失衡。（資料照）

此外，由於健保總額有限，新藥與新科技納入健保的速度減緩，導致癌症及其他重大疾病患者的治療選擇受限，部分病患需自費使用新療法，使得全民健保原有的「公平性」逐漸流失。根據統計，台灣目前民眾就醫自費醫療比例已超過36%，這不僅影響了經濟弱勢族群的健康權益，也可能使台灣醫療體系朝向「有錢看得更好、沒錢只能接受基本治療」的方向發展。

健康指標下滑，亞洲競爭力落後

全民健保的便利性雖高，但在全球健康指標評比上，台灣的排名卻不甚理想。目前台灣的健康表現約位居全球第35名，在亞洲地區則落後於日本、新加坡與韓國。影響健康指標的關鍵因素，除了人口結構與生活環境外，健保制度的永續性亦為核心問題。當健保資源無法有效支持高品質醫療，無論是醫護人員的待遇、新藥新技術的引進，或是罕病與癌症患者的保障，皆會受到影響，進一步降低台灣健康競爭力。

改革方向：回歸自助互助風險共同分擔精神，提升財務永續

全民健保30年的實踐，確實解決了過去「民眾因病而窮，因窮而病」的問題，但若要讓健保制度更具永續性，勢必要回歸其創立初衷「自助互助風險分擔」精神。而當前最迫切的課題，便是如何提升健保財務韌性，確保醫療體系能夠持續運作，同時改善現行制度的缺陷。

首先，健保費率應適度調整。目前台灣的健保費率相較於其他國家仍屬偏低，若能適度提高費率，將有助於提升健保財務穩定性，確保醫療資源能夠合理分配。補充保費部分特別是針對資本利得（如股利、房地產交易所得等），應調高補充保費費率與上限門檻，讓擁有較高財富者承擔更多責任，而對於勞力所得者則可適度降低費率，以維持社會公平性。

改善健保支付制度，確保醫護人員合理待遇。（資料照）

其次，改善健保支付制度，確保醫護人員合理待遇。當前醫院營運壓力增加，許多急難重醫護人員選擇離開第一線，導致醫療人力不足，進一步影響醫療品質。因此，政府應檢討總額支付制度，調整支付標準，尤其針對住院及急難重項目調高健保支付標準，讓醫療機構不再依賴「低薪高工時高風險高壓力」來支撐運作，以提升醫護人員的職業吸引力。

最後，加速新藥與新科技的納保進程。健保制度的核心價值之一，在於讓所有民眾皆能享有最新、最有效的醫療技術。然而，由於健保預算限制，許多創新療法的納入速度過慢，影響病患存活率與生活品質。政府應針對特定疾病，如癌症、罕病，設立專款專用機制，確保新療法能夠及時納入健保，減少病患的經濟負擔。

全民共同承擔，讓健保走得穩健走得更遠

全民健保30年來，成功打造了高可近性的醫療環境，但財務壓力與資源分配問題已逐漸浮現，影響醫療品質與公平性。若要讓全民健保繼續發揮「互助共融」精神，社會大眾需共同承擔責任，透過適度調高保費、優化支付制度、加速新療法納保，確保醫療體系的穩定與永續發展。

在這個關鍵的時刻，我們應該「莫忘初衷」，回歸30年前全民健保成立的精神，透過集體努力，讓台灣的醫療體系不僅「看得見、看得起」，更能「看得好」。唯有如此，全民健保才能繼續成為守護台灣民眾健康的堅實後盾，並提升台灣在全球健康競爭力的排名，讓我們的醫療制度真正邁向永續發展。

（作者為台灣醫務管理學會理事長/新光醫院副院長 ）

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