許美華頻道》備戰才能止戰 台灣人要記取烏克蘭教訓

台灣人真的要記取烏克蘭的教訓，強化國防、海防，把自己武裝起來，讓敵人知道入侵將付出嚴重代價，而不敢貿然行動。 對於要併吞你的敵人，主張和平談判就是示弱，只有備戰才能止戰，把自己武裝成刺蝟，才能讓敵人不敢輕啟戰端。

◎ 許美華

最近關於烏克蘭的評論很多，但其實最值得台灣人警惕的教訓是，我們要記取烏克蘭跟澤連斯基在戰前所犯的嚴重錯誤。

俄羅斯入侵烏克蘭前，美國已多次警告，但烏克蘭毫無備戰準備。（路透檔案照）

在2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國已經多次警告，但烏克蘭舉國上下都覺得不可能，毫無備戰準備；澤連斯基在那之前，本來還是個love and peace的反戰和平大鴿派，一直想跟俄羅斯開啟和平談判。

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俄羅斯也誤判以為可輕鬆拿下烏克蘭，卻付出慘痛代價，包括2110億美元（6.6兆台幣）的經損，以及31.5萬士兵傷亡。（法新社檔案照）

就是因為這個情勢，普丁本來以為（誤判）澤連斯基會立刻逃亡、三天就可以拿下烏克蘭，因此開啟侵略之路。

以下是我在俄侵烏一年半之後，2023年九月的發文，到今天還適用。

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如果普丁沒有誤判，回到2022年的224，如果普丁知道澤連斯基不但沒有逃亡還勇敢抵死反抗，結果自己被國際制裁、外資撤退、民生物資短缺、還拿不到晶片，快要去掉半條命，普丁還會那麼輕易出兵烏克蘭嗎？！

澤連斯基無疑是烏克蘭還能夠撐到現在的關鍵人物，但他一定後悔當初自以為喊和平反戰的軟弱愚蠢，讓普丁對他、對烏克蘭看雖小、看沒有，才會引來普丁自信滿滿的輕率出兵！

澤連斯基現在，正在為自己的天真贖罪！

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台灣比烏克蘭幸運很多，不只我們有全世界不可或缺的戰略物資—半導體，地理位置上，我們有護國神海—台灣海峽。

台灣比烏克蘭幸運很多，我們有護國神山—半導體與護國神海—台灣海峽。（法新社檔案照）

但，台灣人真的要記取烏克蘭的教訓，強化國防、海防，把自己武裝起來，讓敵人知道入侵將付出嚴重代價，而不敢貿然行動。

對於要併吞你的敵人，主張和平談判就是示弱，只有備戰才能止戰，把自己武裝成刺蝟，才能讓敵人不敢輕啟戰端。

至於陳玉珍那種，整天用愛好和平做藉口弱化台灣國防，直接說敵人佔領就只好接受別無選擇的，根本就是鼓吹投降的內應協力者，在戰時被XXX也是剛好而已。

台灣人還沒走到那一步，我們還有八免的法律途徑。

大八免制裁賣國立委，向國際社會證明台灣人保護自己的決心。

我很同情烏克蘭，但台灣不會是烏克蘭。

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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