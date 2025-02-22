自由開講》平平是總統......

◎ 張原溪

因為朝小野大，立法院新任委員擔任一年多以來，相關法案的審議和預算的審查，一直很不順暢，在野黨仗著絕對的優勢，讓執政黨如啞巴吃黃蓮、有苦說不出，有不少案子甚至不按表決機器，隨意舉手、亂點鴛鴦譜也可以三讀通過或被否決。如此亂象，不禁讓總預算遲遲難通過，也產生「大（互）罷免」的後遺症，真是波波相連、沒完沒了。

賴清德總統（前左2）日前召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。（中央社）

元宵節前夕，賴總統為近日風風雨雨的台灣政壇召集五院國政會商，達成明確共識：五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。話猶在耳，次日國民黨與民眾黨即以六十票對民進黨五十一票，封殺選罷法覆議案，在野黨主張以追加預算方式，執政黨不同意，認為最後可能走向申請釋憲。

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美國總統川普上任後一舉一動，牽動全球局勢。（法新社）

君不見，一月廿日甫就任的美國總統川普，常常有簽署各種大至世界和戰大局、小至紙製吸管恢復以前塑膠製的法律或命令，意氣風發，掌握堅韌的實質權力和影響力，在台灣卻鮮（少）見賴清德總統這樣的畫面，即使再三的溫良恭儉讓，再怎麼野蠻就是得寸進尺，平平是總統，why？why？......

（作者為退休教師）

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