自由開講》川普退群 歐盟應對氣候變遷對台啟示

◎ 廖明輝



川普以「常識革命」掀起美國政治與環保政策劇變，核心精神在於終止一切過度干預、恢復市場與技術本身力量。在川普領導下，美國不僅結束拜登氣候變遷政策，退出《巴黎氣候協定》，暫停發展離岸風電，還說風力發電機醜陋、昂貴又危害野生動物。

美國總統川普上任首日簽署行政命令，退出全球氣候協議《巴黎協定》。（法新社）

川普更認為反對塑膠吸管是非理性運動，迫使美國人使用無功能的紙吸管。因此，發布行政命令洋洋灑灑列出紙吸管可能釋出有害健康的全氟和多氟烷基物質（PFAS）並滲入飲料。此外，紙吸管成本較高且產生的碳足跡及水資源消耗均超過塑膠吸管，並不是如所聲稱的環保替代品。

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美國此舉在國際引發強烈反應，尤其在以永續發展與企業責任為核心理念的歐盟，感受到前所未有挑戰。歐盟在過去數年致力推動企業實現淨零排放與永續轉型，並透過《企業永續發展報告指令》（CSRD），與《企業永續盡職調查義務指令》（CSDDD）等嚴格法規，要求企業揭露環境與社會風險。

然而，在川普政府退群之際，美國所發起的「反覺醒資本主義」運動不僅讓企業與金融市場對永續議題產生疑慮，更促使部分歐洲銀行開始重新審視對《聯合國淨零銀行聯盟》（NZBA）的參與。在美國已有六家銀行退出淨零聯盟，這種反彈雖在歐洲尚未全面展開，但已對歐盟制定高標準永續規範行動構成壓力。

面對美國退群的政治訊號與市場動向，歐盟必須在堅守氣候目標與回應市場實際負擔之間找到平衡。歐盟在推動企業永續發展與永續金融方面長期居於領先，但當規範過於繁複且成本過高時，便會引發企業界反彈。若能以更務實方式修正現有體系，譬如引入「交通燈式」分類法，將經濟活動劃分為綠色（永續）、紅色（有害）與黃色（過渡型），或將永續評估重心從單一活動轉向企業整體轉型計畫與目標，便可在不削弱永續原則前提下，減輕企業負擔。更有專家主張，歐盟應該制定與永續發展掛鉤的金融工具標準，類似於綠色債券，以市場化手段促進資金向永續轉型企業流動。如此，即便面對美國「反ESG」浪潮，歐盟依然能夠保持在全球氣候治理的領導地位。

總統賴清德去年8月親自主持首場「國家氣候變遷對策委員會」。（圖擷取自總統府直播）

台灣在全球氣候轉型趨勢下成立「國家氣候變遷對策委員會」，從淨零路徑、多元綠能減碳科技、綠色數位轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融到國土調適韌性，全面部署未來發展藍圖，並以持續擴大減少碳排放作為目標。然而，台灣既要接軌國際減碳進程，也需從自身產業特性與經濟結構出發。

台灣必須重新考慮美國退出《巴黎氣候協定》的現實，設計務實具前瞻性的永續發展策略。歐盟在面對美國政策逆轉時，展現出調整彈性與市場友好型監管經驗，為台灣提供寶貴啟示。在全球政經格局不斷變動之際，堅守永續目標的同時，更應兼顧法規可行性與企業轉型的現實需求。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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