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思想坦克》川普上任的深層解讀：既是混亂的推手，更是混亂的產物

回顧2024年11月5日的開票之夜，一則幽默的梗圖流傳於網路：「川普落選，美國大亂！川普勝選，世界大亂！」這短短一句話，妙在以輕鬆的語氣揭示了川普時代的核心弔詭：不論敗選或勝選，反正都是會亂要亂的啦！這並非純粹的嘲諷，而是對川普與其所處時代的精準詮釋。
思想坦克

思想坦克

2025/02/28 21:00

◎施芳瓏

2025年1月20日，川普正式就任美國總統。他的政治風格及所引發的「混亂」，被稱為「川普現象」，成為近年全球最具爭議的政治課題之一。在對上位的川普進行助選的羣眾中，不僅有美國內部的公民，還包括了不具有投票權的台灣和日本人民。這些台人和日人都瘋了嗎？沒有吧。因爲「川普現象」不僅會改變美國的內政與外交，更對世界秩序，特別是亞太戰略，將會產生深遠的影響，並引發一連串對傳統認知的「民主」、「進步價值」、「左右路線」、與「全球化發展」的質疑，甚至是顛覆。

川普宣誓就任美國第47任總統。（法新社檔案照）川普宣誓就任美國第47任總統。（法新社檔案照）

回顧2024年11月5日的開票之夜，一則幽默的梗圖流傳於網路：「川普落選，美國大亂！川普勝選，世界大亂！」這短短一句話，妙在以輕鬆的語氣揭示了川普時代的核心弔詭：不論敗選或勝選，反正都是會亂要亂的啦！這並非純粹的嘲諷，而是對川普與其所處時代的精準詮釋。

事實上，這句話道出了一體兩面的真相：與其只說川普是讓美國和世界陷入混亂的主因，不如更說川普的崛起本身就是當代美國與世界動盪所造就的結果。簡言之，川普既是混亂的推手，更是混亂的產物。這使得我們在討論川普現象時，必須超越對其個人特質的簡化批判，轉而探討其背後的時代結構性問題。

左派已不左，右派卻更左？

這次左派民主黨失敗的主因，正是主打對川普個人的特質，作簡化（如：右翼的法西斯）與極化（如：希特勒再現）的批判，卻對川普現象背後凸顯的美國內部的社會矛盾與政治裂痕，無力回應，甚至是優越到無感。長期以來，美國「左派」中產階級停留在身分（種族和性別）認同政治，熱衷於多邊主義與全球化，享受低廉made in China的民生用品。但在此過程中，卻忽略了那些因全球化而受損，特別因中國的世界工廠，而失去工作的勞工階級之需求。這些左派政治菁英所提倡的價值觀，雖然在理論上包容而進步（性別種類已表列約有56種），實際上卻與基層選民的生活痛點脫節, 被譏為「左膠」的「政治正確」。

他霸氣地以「反全球化」與「美國優先」為口號，將那些原本屬於民主黨的勞工選民吸納至自己陣營。（彭博檔案照）他霸氣地以「反全球化」與「美國優先」為口號，將那些原本屬於民主黨的勞工選民吸納至自己陣營。（彭博檔案照）

反諷地，大右派的川普卻是敏銳地捕捉到，並利用了這個時代的焦慮、分裂與不確定性。他霸氣地以「反全球化」與「美國優先」為口號，將那些原本屬於民主黨的勞工選民吸納至自己陣營。更諷刺的是，左派民主黨將川普貼上「希特勒」的標籤，川普們的集會劃上「納粹大會」的標誌。（嗨，那裡有猶太人，猶太人可能參加「納粹大會」？）民主黨的抹黑也不比川普的嘴不惡毒！美國左右兩黨也不比台灣藍綠兩黨不分裂！兩黨政治撕裂至此，是民主體制最棘手的問題之一。

正是民主黨仇恨的攻擊，進一步激化了川普在其支持者中的英雄形象。川普於是回以尖銳的語言和直白的民粹訴求，為那些感到被忽視、被邊緣化的勞苦大眾提供了一個發聲的渠道。川普的成功在於對這些矛盾的熟練操縱，並有效地轉化為自己的政治資本。至於是否真能幫美國重建製造業，只有再觀察川普的執行能力。

破壞民主的是否更是民主的捍衛者？

這次川普的選舉，不僅是美國人民的選舉，也是全球公民的選舉，特別是有台灣人和日本人也加入助選。這種跨國助選的現象，説明了川普的政治影響已超越美國國界，左右全球的局勢發展。冷戰結束後，美國主導的單極化世界似乎穩固，但隨著1970年代季辛吉的「聯中抗俄」策略，造就了2000年代中國的崛起；如今2020年代，中國已成為全球性的強權，挑戰美國作為全球領導者的地位。昔日以美國為主的單極化國際秩序，正因多極化趨勢和新興國家的崛起，出現多重變數和不安定性。

當前國際面臨嚴峻的課題：如何維繫民主體制的續存，同時避免與威權陣營（中國、俄國、北韓、伊朗等）爆發直接戰爭，並進一步確保民主陣營的勝利，甚至讓民主價值向威權國家擴展。「先聯合次要敵人，擊敗主要敵人」是多數國際戰略的共識，但問題在於：誰是主要敵人？歐洲民主陣營儼然認定俄國為最大威脅，因為其地域壓力近在比鄰；然而，自川普第一任起，美國的外交政策似乎將焦點轉向中國，因為中國的地緣挑戰直逼太平洋島鏈，對美國如芒刺在背。這種分裂的認知，使得民主陣營在捍衛民主的策略上出現分歧，內部相互牽制的同時，反而讓威權陣營有機可乘，逐步滲透並挑戰民主國家的團結。

川普的就任典禮，未邀請民主三強英、法、德國領袖，卻點名邀請極權中國領袖習近平。（路透檔案照）川普的就任典禮，未邀請民主三強英、法、德國領袖，卻點名邀請極權中國領袖習近平。（路透檔案照）

川普的就任典禮，就沒有邀請民主三強英、法、德國領袖，卻點名邀請極權中國領袖習近平。他的舉動經常引發爭議：川普曾對美國國內選舉結果的不承認、現對歐洲老牌民主國家的不友善、對多邊主義的蔑視、退出《巴黎氣候協定》、奪取格陵蘭和巴拿馬運河的不排除動武等，均被視為「破壞民主」的言論與行爲。然而，從另一角度來解讀，川普忽視英法德國領袖，是對他們的「親中」看不上眼嗎？他邀請習近平，是要試探甚至下馬威，欲向中國展示其「美國優先」？這位「破壞民主」的美國總統川普，有底氣讓極權的習近平不敢接招，是否才是有謀略的民主堅實之捍衛者呢？這不只是混亂，更是錯亂！這是某些台人和日人所下的賭注 ，賭贏或賭輸，有待驗證。

川普上任的啟示

川普的支持者，不管國內外，並非全然基於對其個人特質的認同。對於國內的美國人，更是出於經濟改革的關鍵考量；對於國外的台人和日人，更是出於對民主鞏固與亞太安全的深層考量。他們的賭注都在於：川普是否能藉由「破壞舊秩序」、「顛覆極左的政治正確」，來構建一個更符合亞太地區和民主陣營利益的新格局，讓美國再次偉大。

川普的就職，不僅是一場關於個人魅力與政治技巧的勝利終結，更是白熱化地揭示全球化時代結構性矛盾的開始。他既不是混亂的單一製造者，也不是解決問題的唯一答案，而是一面鏡子，映射出當代美國與世界所面臨的深層問題。若要真正走出混亂，解決結構性矛盾才是關鍵，而這需要的不僅僅是一位強勢的領袖，更必要的是一場又一場思想與政策的辯論與變革。


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作者為倫敦大學宗教人類學博士，擔任倫敦政治經濟學院臺灣研究員；任臺灣研究室聯席主任（2009–2024）；曾任亞洲研究中心研究員（2003–2016）；創辦並主持《臺灣比較觀點》學術講座（2006–），擔任美國中國研究協會董事會董事 2016–）。著作包括《宜蘭縣民間信仰》（2003合著）, Re-Writing Culture in Taiwan（2009年合編）, Taiwan and Ireland in Comparative Perspective（2012合編）及Taiwan and Hong Kong in Comparative Perspective（2014合編）。

本文經授權轉載自思想坦克【施芳瓏｜川普上任的深層解讀：既是混亂的推手，更是混亂的產物】

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