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自由開講》就業市場的結構性問題：「假漁民」現象背後的社會困境

2025/03/08 19:00

◎ 陳琪

在台灣，某些漁港的「出海名單」中，或許有不少名字從未真正駕馭過漁船、撒過漁網，甚至連海浪的顛簸都未曾體驗。他們不是漁業從業者，卻透過掛名的方式取得漁民身份，享受比一般勞工更優惠的社會保險費率。

這類「假漁民」現象的出現，不只是個人規避保費的選擇，更是低薪結構、社會保險制度不均與產業發展失衡的縮影。當越來越多勞工發現，在低薪與高保費的夾縫中，最好的生存之道竟是「掛名」某個職業以減輕負擔，這說明台灣的勞動市場與社會保障機制可能已出現根本性的錯位。

「假漁民」不是漁業從業者，透過掛名方式取得漁民身份，這類現象背後恐是低薪結構、社會保險制度不均與產業發展失衡的縮影。圖為漁港避風漁船。（資料照）「假漁民」不是漁業從業者，透過掛名方式取得漁民身份，這類現象背後恐是低薪結構、社會保險制度不均與產業發展失衡的縮影。圖為漁港避風漁船。（資料照）

根據現行規定，加入漁民保險（漁保）後，參保者僅需負擔20%的保費，相較於一般勞工保險與國民健康保險的負擔低得多。對於低薪族群、兼職工作者，甚至是中高齡失業者而言，這無疑是一條減輕生活壓力的變通途徑。因此，部分人選擇支付數萬元給船東，由對方安排「出海」，只要累積45趟航行紀錄，便能順利取得漁民資格。這條隱藏在台灣經濟體制內的「灰色產業鏈」，已經成為某些漁港的公開秘密，甚至衍生出專門「代辦」漁民身份的服務。

這種現象所帶來的影響，遠不僅是「少繳了保費」這麼簡單。從社會公平性的角度來看，真正的漁民長年與海搏鬥，面對惡劣環境與極高的工傷風險，理應獲得較優渥的保障。然而，當大量非真正從事漁業者湧入這套制度時，政府的資源分配將受到影響，使得真正的漁民與其他需要保障的族群被迫競爭有限的社保資源。此外，這類行為一旦未受到有效遏制，可能會誘發更多勞工效仿，導致各種「變通」行為蔓延，例如掛名農民、個體戶等，以取得較優惠的社保費率，進一步削弱制度的公平性與永續性。

更值得深思的是，「假漁民」現象的出現，正是台灣就業市場長期結構性問題的表現之一。當部分勞工發現，即便努力工作，薪資仍不足以支撐生活支出，而保費負擔卻仍然沉重時，他們自然會尋找規避制度的方法，而非積極參與正式就業市場。這不僅顯示出台灣低薪產業的普遍性，更反映了社會保障制度可能對部分群體造成過重的壓力，進一步讓勞工產生「逃避正規職場」的動機

特別是中高齡勞工的再就業困難，使得許多人寧願透過「假漁民」身份降低支出，而非回到薪資低落、工時長、缺乏穩定保障的正式工作環境。

政府該如何應對？

首先，應強化對於漁民資格的審核機制，確保真正的從業者才能享有政策優惠。例如，除了現行的出海次數規定外，是否能進一步要求實質的作業證明，如漁獲紀錄、最低工時要求，甚至由船東提供實際作業證詞等，以杜絕「掛名漁民」的情況。此外，科技監管手段如GPS出海追蹤、電子漁獲登錄，能幫助政府更有效查核參保者是否真正投入漁業勞動，減少制度被濫用的機會。

其次，政府應重新檢討不同勞工群體的保費負擔，確保各類勞工的社會保險制度不會讓人刻意尋找漏洞，進而影響制度的公平性與永續性。現行制度下，部分自營業者、零工族群的勞健保費率相較於受雇勞工更高，若能採取階梯式保費制度，讓收入較低者負擔合理的比例，而非硬性與中高收入族群相同，將能有效降低人們透過「假漁民」身份來規避保費的誘因。

政府應正視低薪產業與就業市場的根本問題，特別是針對中高齡與低收入族群提供更多職業訓練與轉業機會。示意圖。（資料照）政府應正視低薪產業與就業市場的根本問題，特別是針對中高齡與低收入族群提供更多職業訓練與轉業機會。示意圖。（資料照）

更重要的是，政府應正視低薪產業與就業市場的根本問題，特別是針對中高齡與低收入族群提供更多職業訓練與轉業機會，使這些人能夠順利重返正式勞動市場，而非透過變相手段來節省開支。例如，可透過產業轉型計畫、增加中高齡友善職缺、提升中低階技術職位薪資吸引力等措施，來減少因經濟壓力而產生的逃避保費行為。此外，針對長期失業者，政府也應考慮提供更具彈性的社會保障方案，例如降低其勞健保門檻或提供額外補助，以減少「變相逃保」行為的誘因。

「假漁民」現象的存在，不僅僅是個人投機取巧的問題，而是台灣社會保障制度與就業市場結構性困境的具體展現。當部分勞工不得不透過「掛名」來獲取較合理的社會保險待遇，代表現行制度可能無法公平覆蓋所有族群，甚至讓某些低薪勞工陷入「合法但不合理」的困境。如果政府不加以檢討並調整制度，這樣的問題將持續惡化，甚至影響其他社會福利政策的公平性與永續性。

最終，解決方案不應只停留在「堵住漏洞」，而應該回歸如何讓每位勞工都能在正規制度內獲得公平保障。透過改善產業薪資結構、調整社保負擔、強化資格審查與促進就業市場的多元發展，政府才能真正減少勞工「變通求生」的需求，讓所有從業者都能在合法、合理的環境下獲得應有的保障，而非透過制度漏洞勉強維生。

如果台灣要從根本上解決這一問題，必須從產業、勞動市場與社會保障制度三方面同步改革，打造一個真正公平且可持續發展的勞動環境，而非讓勞工被迫在體制內尋找「灰色地帶」求生存

（作者為台北市民）

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