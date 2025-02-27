自由開講》中共洗人口的陽謀與陰謀

◎ 木鐸

由高級情報和安全官員組成的加拿大選舉安全與情報威脅特別工作組在一份聲明中寫道，在1月29日至2月3日期間，有30多個（中國）微信新聞帳戶參與了詆毀方慧蘭女士的活動。聲明稱，該活動相關新聞文章的互動次數超過了14萬次。

加拿大政府揭露，與中國政府有所關聯的微信帳戶，正對競選自由黨黨魁的前副總理方慧蘭發動資訊戰。（彭博）

方慧蘭（Chrystia Freeland）女士是加拿大自由黨領袖杜魯道（Justin Trudeau）政府的前副總理兼財長。杜魯道宣佈辭職後，方慧蘭參加了接替他擔任加自由黨領袖的競選。

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中共沒有民主選舉 卻老是介選他國

中共本身沒有自由民主的選舉，卻工於利用西方國家的自由民主的選舉干預西方國家，試圖掌控他國政權。中國這些惡質行徑騷擾美、英、法、德等傳統列強時有所聞，加拿大近年常受其害。

除了這次的自由黨黨魁選舉，去年9月17日，加拿大CBC新聞報導，負責監督加拿大選舉的辦公室得出結論稱，中國政府試圖在上次選舉中影響加拿大的華裔選民：中國政府試圖讓加拿大華裔選民在2021年的大選中投票反對保守黨（CPC）和時任保守黨國會議員趙錦榮。只因為趙錦榮對中共的強硬立場。

報導說，攻擊趙錦榮的資訊在社交媒體、聊天群組、帖子以及整個大溫哥華地區的中文在線、印刷和廣播媒體上重複傳播。調查報告稱，這些信息對選民產生了影響。有華裔選民表示，他們尤其擔心中國當局會阻礙他們來往於中國，並對他們在中國的家人或商業利益採取報復措施。

藍白加速推動中配入籍 圖量變產生質變

在台灣，中共指使其協力者藍白兩黨徒眾加速推動中配入籍台灣的法案。示意圖。（資料照）

在台灣，中共指使其協力者藍白兩黨徒眾加速推動中配入籍台灣的法案。表像看，只是藍白兩黨拉攏中配族群的選舉陽謀，其背後的陰謀則是加速中配來台灣傳宗接代，很快形成龐大中裔族群，透過量變產生質變。屆時，中共如法炮製其對加拿大華裔族群威逼利誘加拐騙的伎倆，難保其不對台灣的選舉產生重大影響。

屆時台灣將實質被中共掌控。淪為今日的香港。

（作者從商）

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